Apple on juuri julkistanut erittäin odotetun uuden tuotesarjansa vuodelle 2023, mukaan lukien iPhone 15, Apple Watch Series 9 ja AirPods Pro 2 USB-C-latauksella. IPhone 15:n Pro-mallissa on kytkin USB-C:hen ja laajennettu kameran zoomaus. Yhtiö toivoo, että nämä uudet tarjoukset houkuttelevat asiakkaita päivittämään ja kääntämään äskettäisen osakekurssin laskun.

iPhone 15:n tavallisissa ja plus-kokoisissa versioissa on säilytetty aiempien mallien suunnitteluelementit, mukaan lukien alumiiniset sivut ja lasitaka- ja etupaneelit. Niissä on kuitenkin nyt uudet muotoillut reunat ja pienempi "dynaaminen saareke" näytön yläosassa. Kaksoiskamerajärjestelmää on parannettu huomattavasti, ja siinä on 48 megapikselin pääkenno ja 2x optinen zoom.

Uusissa malleissa on myös kaksi kertaa kirkkaammat näytöt, mikä mahdollistaa paremman luettavuuden ulkona. Toinen merkittävä ominaisuus on USB-C-portin käyttöönotto, joka mahdollistaa latauksen ja yhteensopivuuden useiden laitteiden kanssa. Puhelimet on varustettu A16-sirulla, ja ne tulevat myyntiin 22. syyskuuta alkaen 799 punnasta (799 dollaria) iPhone 15:stä ja 899 punnasta (899 dollaria) iPhone 15 Plus:sta.

Huippuluokan iPhone 15 Pro- ja 15 Pro Max -mallit saavat eniten päivityksiä tänä vuonna, mukaan lukien pienemmät kehykset, himmeä takalasi ja titaanisivut parantamaan kestävyyttä ja kevyempää painoa. Mykistyskytkin on korvattu toimintopainikkeella, joka voi suorittaa useita toimintoja. Näissä malleissa on myös A17 Pro -siru parantaa suorituskykyä, nopeampia USB-C-portteja ja parempia kameroita. Erityisesti iPhone 15 Pro Maxissa on 12 megapikselin telekamera, joka tarjoaa 5x optisen zoomin, kuten Samsungin ja Googlen puhelimissa.

Apple on myös esitellyt Apple Watch Series 9:n ja Ultra 2:n. Series 9 säilyttää tutun muotoilun ja tarjoaa uuden S9-sirun nopeampaa käsittelyä ja kirkkaampaa näyttöä varten. Ultra 2:ssa sen sijaan on vielä kirkkaampi 3,000 95 nitin näyttö ja 399-prosenttisesti kierrätetystä titaanista valmistettu kotelo. Molemmat mallit ovat saatavilla hintaan 399 puntaa (9 dollaria) Apple Watch Series 799:lle ja 799 puntaa (2 dollaria) Watch Ultra Series XNUMX:lle.

Kaiken kaikkiaan Applen uusin tuotevalikoima esittelee suorituskyvyn, suunnittelun ja kestävyyden parannuksia. Nämä uudet tarjoukset on määrä saapua kauppoihin 22. syyskuuta, ja Apple toivoo, että ne herättävät asiakkaiden kiinnostuksen uudelleen ja vahvistavat sen markkina-asemaa.

