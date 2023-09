Apple paljastaa iPhone 15 -malliston akunkestoarviot

By

Apple on äskettäin julkistanut uusimman iPhone 15 -mallistonsa viralliset akunkestoarviot. Suunnittelultaan iPhone 15- ja iPhone 15 Pro -mallit muistuttavat läheisesti iPhone 14:ää, ja niissä on litteät sivut. Siinä on kuitenkin joitain merkittäviä eroja, kuten pyöristetymmät reunat ja uusien Pro-mallien titaanirunkojen käyttö, mikä johtaa hieman paksuuden pienenemiseen.

Näistä suunnittelumuutoksista huolimatta iPhone 15 -mallien akkukesto on sama kuin edeltäjänsä. Videon toistoa varten iPhone 15 Pro Max voi kestää jopa 29 tuntia, kun taas iPhone 15 Pro tarjoaa jopa 23 tuntia. iPhone 15 Plus tarjoaa jopa 26 tuntia videon toistoa ja tavallinen iPhone 15 -malli jopa 20 tuntia.

Äänentoiston kannalta iPhone 15 Pro Max ja iPhone 15 Pro voivat kestää jopa 95 tuntia ja 75 tuntia. iPhone 15 Plus ja iPhone 15 tarjoavat jopa 100 tuntia ja 80 tuntia äänentoistoa.

On syytä huomata, että nämä akun kestoarvot ovat yhdenmukaisia ​​iPhone 14 -malliston kanssa. Apple ei ole tehnyt merkittäviä parannuksia tässä suhteessa iPhone 15 -sarjaan.

Vaikka jotkut käyttäjät ovat saattaneet toivoa parempaa akun kestoa, on tärkeää ottaa huomioon, että akun kestoon vaikuttavat useat tekijät, kuten näytön kirkkaus ja virtaa kuluttavien sovellusten käyttö. Lisäksi valinta säilyttää samanlaiset akun kestoarvot saattoi olla Applen tietoinen päätös priorisoida iPhone 15 -malleissa muita ominaisuuksia tai teknisiä edistysaskeleita.

Kaiken kaikkiaan iPhone 15:n akun tekniset tiedot ovat edellisen sukupolven mukaiset, mikä tarjoaa käyttäjille luotettavan akun suorituskyvyn. Nähtäväksi jää kuitenkin, kuinka nämä laitteet toimivat todellisissa skenaarioissa.

