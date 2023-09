Intel Corp.:n osake nousee, raiteilleen pisimpään päivittäiseen voittoputkeen yli 18 vuoteen

Siruvalmistaja Intel Corp. kokee pisintä päivittäistä nousuaan yli 18 vuoteen, ja sen osake on noussut kymmenentenä peräkkäisenä istunnona. Jos osakkeet päättävät istunnon positiiviselle alueelle, tämä merkitsisi Intelin pisintä nousua sitten toukokuun 2005. Tänä aikana yhtiön osake on noussut lähes 19 %, mikä on nostanut sen vuoden alusta 47 %:iin ylittäen Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, joka on 42 prosenttia.

Yksi Intelin ralliin vaikuttavista tekijöistä on sen toimitusjohtajan Pat Gelsingerin äskettäiset huomautukset, jotka totesivat, että yhtiö on oikealla tiellä saavuttaakseen kolmannen vuosineljänneksen ennusteensa. Myös Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset jännitteet ovat vaikuttaneet. Kun Kiina aikoo laajentaa iPhonen käyttökieltoa joissakin valtion virastoissa, yhdysvaltalaiset yritykset kohtaavat lisääntynyttä painetta, mikä hyödyttää Inteliä. Analyytikot ehdottavat, että suurimman yhdysvaltalaisen semi-fabin omistamisesta voi tulla yhä arvokkaampaa, mikä asettaa Intelin "kotimaan puolivoittajaksi", jos Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota kiihtyy.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta Intelin osakkeet ovat edelleen poissa Wall Streetillä. Vain hieman yli 20 % analyytikoista on osakkeen nouseva luokitus, ja sen konsensusluokitus on puolijohdeindeksin komponenteista alhaisin.

Kaiken kaikkiaan Intelin murtautumiseen liittyy optimismia, ja analyytikot kyseenalaistavat, kuinka kauan vain johtajat voivat jatkaa alipainoa tai välttää INTC:tä. Kun yhtiö jatkaa positiivista sarjaansa, sijoittajat seuraavat tiiviisti tulevaa kehitystä.

