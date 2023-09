Kaikki muutokset Irlannin radiossa: Maiseman muuttaminen ja mahdollisuudet edessä

By

Tänään FM:n Dermot Whelanin äskettäinen lähtö ja Ryan Tubridyn saapuminen Virgin Radio UK:hun korostavat Irlannin radion muuttuvaa maisemaa. Aamupala on halutuin ja kilpailukykyisin aikaväli, joten sekä Radio 1 että Today FM näkevät täydellisen järistyksen arkisin klo 9. Samalla kun Dave Moore yrittää säilyttää Dermot & Daven kuuntelun, RTÉ harkitsee pysyvää suunnitelmaansa Dermot Whelanin seuraajaksi.

RTÉ 2FM:n johtaja Dan Healy näkee tämän loistavana tilaisuutena jollekulle tehdä jälkensä. On kuitenkin epävarmaa, kuinka tämä vaikuttaa molempien asemien kuunteluun. Taistelu aamun slotista heijastelee laajempaa kysymystä Irlannin radion tulevaisuudesta, joka on riippuvainen teknologisista muutoksista ja sen kyvystä houkutella uusia kuuntelijoita.

Pandemian tuomista haasteista huolimatta radioalan mainostulot ovat kasvaneet jyrkästi. Vuonna 2022 radiotuotot kasvoivat 3 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tämä kasvu on päinvastoin kuin muilla media-aloilla, joiden liikevaihto oli samana ajanjaksona tasainen. Radio edustaa nyt 13 prosenttia mainosmarkkinoista, mikä on suurempi osuus kuin ennen Covidia odotettiin.

Radioalan menestys ja sitkeys pandemian aikana ovat lisänneet luottamusta alalla. Useita suuria radioasemia, kuten Today FM:n, ostaneen Bauer Median tulo on vahvistanut alaa entisestään. Bauerin johdonmukaiset markkinointistrategiat ja yleisöä resonoiva sisältö ovat osaltaan edistäneet heidän menestystä.

Vaikka Bauer kukoistaa, RTÉ Radio 1:n pandemian aikaiset voitot ovat kääntyneet päinvastaiseksi. Sen kaupankäynti vuonna 2022 oli vaimeampaa, kun liikevaihto kasvoi vain 1.2 prosenttia. RTÉ Radio 1 säilyttää kuitenkin edelleen 19.8 prosentin markkinaosuuden. RTÉ:n nuorisolle suunnattu asema 2FM kohtaa usein kritiikkiä, mutta pääjohtaja Kevin Bakhurst on ilmaissut tukensa asemalle.

Irlannin radion tulevaisuus riippuu sen kyvystä mukautua teknologisiin muutoksiin ja houkutella nuorempaa yleisöä. Vaikka FM-radio on edelleen tärkeä seuraavan kymmenen vuoden ajan, alan on etsittävä uusia kasvumahdollisuuksia. Kasvavien mainosmarkkinoiden ja median uusiutuneen arvostuksen myötä Irlannin radio on valmis jatkuvaan menestykseen.

