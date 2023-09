Intialaisten näyttelijöiden luksuspyörät: katsaus heidän Porsche-kokoelmiinsa

Intialaiset näyttelijät pitävät huippuluokan ajoneuvoista elokuvateollisuuden loistosta ja glamourista luksusautojen viehätysvoimaan. Vaikka monet valitsevat Mercedes-Benzin ja BMW:n kaltaiset merkit, jotkut ottavat askeleen pidemmälle ja heistä tulee Porsche-urheiluautojen ylpeitä omistajia. Katsotaanpa tarkemmin muutamia intialaisia ​​näyttelijöitä, jotka ovat antautuneet rakkaussuhteeseensa Porschen kanssa.

Sunny Deol, joka ajaa korkealla viimeisimmän elokuvansa Gadar 2:n menestyksestä, lisäsi Porsche 911 GT3 Touringin kokoelmaansa aiemmin tänä vuonna. Tämä vuoden 2023 malli, joka maksaa noin 3 miljardia rupiaa, esiteltiin ylpeänä hänen veteraaninäyttelijäisänsä Dharmendran kanssa. Sunny Deolin ihailu Porsche-brändiä kohtaan on ilmeistä, sillä hän omistaa myös kahden edellisen sukupolven 911:n.

Eksoottisista autoista ja pyöristä tunnettu Ram Kapoor osti sinisen Porsche 911:n vuonna 2021. Tämä 911 kuuluu 992-sukupolveen ja on varustettu tehokkaalla 3.0-litraisella kaksoisturboahdetulla kuusisylinterisellä Boxer-moottorilla.

Bobby Deol, yksi Porschen varhaisista omistajista Intian elokuvateollisuudessa, omistaa vuoden 2013 Porsche 911 Carrera 4S:n. Tässä ikonisen 911-sarjan versiossa on 3.8-litrainen turboahdettu kuuden rivin moottori, joka tuottaa vaikuttavan 400 hv:n tehon ja 440 Nm:n vääntömomentin.

Farhan Akhtar, monilahjakas persoona, joka tunnetaan erilaisista rooleistaan ​​näytöllä ja sen ulkopuolella, omistaa ylpeänä vaalean violetin 2015 Porsche Cayman GTS:n. Tässä Cayman-versiossa on 3.4-litrainen turboahdettu kuuden rivin bensiinimoottori, joka tuottaa 340 hevosvoimaa ja 380 Nm vääntöä.

Madhuri Dixit, armon ja kauneuden ruumiillistuma, havaittiin äskettäin miehensä kanssa Mumbain lentokentällä valkoisella Porsche 911 Turbo S:llä, mikä vahvisti hänen omistavansa tämän upean urheiluauton. Tämä erityinen 992-iteration variantti on varustettu 3.8-litraisella kaksoisturboahdetulla flat-six-moottorilla, joka tuottaa hämmästyttävän 645 hv:n tehon ja 800 Nm:n vääntömomentin.

Dulquer Salmaan, suosittu eteläintialainen näyttelijä ja innokas autoharrastaja, on ylpeä siitä, että hänellä ei ole vain yksi, vaan kaksi Porsche-urheiluautoa. Hänen ensimmäinen on sininen Porsche 911 GT3, kun taas hänen toinen on sininen Panamera Turbo. GT3 on varustettu 4.0-litraisella vapaasti hengittävällä kuusisylinterisellä bokserimoottorilla, kun taas Panamera Turbossa on 4.0-litrainen V8-bensiinimoottori.

Mamta Mohandas murtaa urheiluautoja valitsevien naisnäyttelijöiden muotin hankkimalla kirkkaankeltaisen Porsche 911 Carrera S:n. Tämän kaunotarin mukana tulee 3.0-litrainen kaksoisturboahdettu kuusisylinterinen bensiinimoottori, joka tuottaa 450 hevosvoimaa ja 530 Nm vääntömomentista.

Fahadh Faasil, toinen suosittu malajalam-näyttelijä ja hardcore-autoharrastaja, erottuu ainutlaatuisella valinnallaan Python Green Porsche 911 Carrera S -moottorilla. Tämä Porsche tuottaa 3.0 litran kaksoisturboahdettu kuusisylinterinen moottori, ja se tuottaa 448 hevosvoimaa. Vääntömomentti 530 Nm.

Nämä intialaiset näyttelijät esittelevät ylpeänä rakkauttaan luksuspyöriin arvostettujen Porsche-mallistojensa kautta. Kun he jatkavat häikäisemistä suurella näytöllä, heidän huippuluokan kyytinsä lisäävät ylimääräistä glamouria heidän jo ennestään lumoavaan elämäänsä.

Määritelmät:

– Porsche: Saksalainen autonvalmistaja, joka on erikoistunut suorituskykyisiin urheiluautoihin.

– Porsche 911 GT3 Touring: Porsche 911:n muunnos, joka tunnetaan korkean suorituskyvyn ominaisuuksistaan.

– Urheiluauto: Pieni, maanpinnan taso, korkean suorituskyvyn auto, joka on suunniteltu nopeuteen ja kaarteisiin.

– Porsche 911: Porsche-brändin lippulaivamalli, joka tunnetaan ikonisesta suunnittelustaan ​​ja suorituskyvystään.

– Porsche Cayman: Porschen valmistama kaksiovinen coupe-urheiluauto.

– Porsche Panamera: Porschen valmistama ylellinen neliovinen sedan.

– Porsche 911 Carrera 4S: Porsche 911 -sarjan suorituskykyinen versio.

– Porsche 911 Turbo S: Porsche 911 -sarjan huippuversio, joka tunnetaan tehokkaasta suorituskyvystään.

– PS: Lyhenne sanoista "Pferdestärke", Euroopassa käytetty tehon mittayksikkö, joka vastaa hevosvoimaa.

– Nm: lyhenne sanoista Newton meter, vääntömomentin mittayksikkö.

– Kaksoiskytkinautomaattivaihteisto: Vaihteistotyyppi, joka tarjoaa nopean ja saumattoman vaihteiston.

– Kuusi litteä moottori: Polttomoottorin tyyppi, jossa on kuusi sylinteriä, jotka on järjestetty tasaiseen (vaakasuoraan vastakkaiseen) asentoon.

– V8-moottori: V-muotoinen kahdeksansylinterinen polttomoottori, joka tunnetaan tehostaan ​​ja suorituskyvystään.

