Sony WF-1000XM5 vs. Bose QuietComfort Earbuds II: kumpi on parempi valinta?

Minulla on ollut ilo testata useiden sukupolvien huippuluokan langattomia kuulokkeita alan jättiläisiltä Sonylta ja Boselta, ja minun on sanottava, että nyt on hyvä aika olla näiden laitteiden fani. Olen elänyt kuukausia Sony WF-1000XM5:n kanssa, joten olen valmis kertomaan mielipiteeni siitä, pystyvätkö he syrjäyttämään Bosen valtaistuimeltani melua vaimentavina korvakuulokkeinani.

Äänenlaadun suhteen Sony WF-1000XM5 on hämmästyttävän vaikuttava. Ne tarjoavat uskomattomia yksityiskohtia ja selkeyttä, mikä tekee niistä oivaltavimmat laadukkaat langattomat kuulokkeet, joita olen tavannut. Bose QuietComfort Earbuds II ansaitsee kuitenkin edelleen viiden tähden asemansa. Ne tarjoavat musiikillisen ja viihdyttävän äänen, jossa on paljon yksityiskohtia, erityisesti bassossa. Vaikka Sonyt loistavat äänenlaadussa, en kiirehtisi vaihtamaan Boseani, jos omistan ne jo.

Sony WF-1000XM5 loistaa puhelun laadussa. Niiden "kohinanvaimennusrakenne" mahdollistaa selkeämmän äänensiirron jopa tuulisessa ympäristössä. Vertailun vuoksi Bose jää hieman alle tässä suhteessa.

Kiehtova ero näiden kahden nappikuulokkeen välillä on niiden lähestymistapa melunvaimennukseen. Bose vaikuttaa voimakkaammin melua vaimentavalla algoritmillaan ja luo lähes äänettömän ympäristön. Toisaalta Sony on valinnut hienovaraisemman tehosteen, joka kumoaa hieman erilaiset taajuudet ja tarjoaa erilaisen aktiivisen melunvaimennuksen tunteen. Vaikka molemmat ovat tehokkaita, Bose voi miellyttää enemmän henkilöitä, jotka haluavat tehokkaamman melunvaimennuskokemuksen.

Monipiste Bluetooth-yhteys on ominaisuus, joka erottaa Sony WF-1000XM5:n muista. Toisin kuin Bose, nämä nappikuulokkeet mahdollistavat saumattoman vaihtamisen laitteiden välillä ilman, että sinun on navigoitava Bluetooth-valikoissa. Tämä mukavuus on erityisen arvokasta skenaarioissa, joissa käyttäjät kuluttavat erityyppistä sisältöä eri lähteistä.

Sony WF-1000XM5 tarjoaa responsiiviset kosketusohjaimet, mutta mahdollisuus säätää äänenvoimakkuutta napauttamalla kuulokkeita toistuvasti voi olla hieman hankalaa. Sitä vastoin kyky liu'uttaa sormia ylös ja alas Bose-kuulokkeiden ulkopinnalla äänenvoimakkuuden säätämiseksi on suositeltavampi.

Mukavuus on ratkaiseva tekijä kuulokkeiden valinnassa, ja se oli yksi tärkeimmistä syistä, miksi vaihdoin Sony XM4:stä Boseen aiemmin. Vaikka Sony WF-1000XM5:n uusi tyylikäs muotoilu on houkutteleva ja tarjoaa parempaa mukavuutta, suhtaudun edelleen varauksellisesti korvatikkuihin. Mielestäni Sonyn istuvuus on epävarma, varsinkin oikean korvan kärki. Sonyn suurin korvapää ei vieläkään tunnu riittävältä.

Lopulta valinta Sony WF-1000XM5:n ja Bose QuietComfort Earbuds II:n välillä on vaikea päätös. Molemmat ovat loistavia äänenlaadussa: Sony on johtava puhelun laadussa ja Bose tarjoaa tehokkaamman melunvaimennuskokemuksen. Sonyn nappikuulokkeissa on monipisteinen Bluetooth, kun taas Bose tarjoaa mukavamman istuvuuden. Harkitse prioriteettejasi äänen, mukavuuden ja lisäominaisuuksien suhteen määrittääksesi, mikä pari sopii mieltymyksiisi.

