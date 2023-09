Miksi en aina tavoita iPhone 14 Pro -kameraani

Äskettäisessä retrospektiivissä iPhone 14 Pron kameraominaisuuksista kirjoittaja pohtii syitä, miksi he eivät ole käyttäneet sitä monien tärkeiden hetkien vangitsemiseen. Vaikka he myöntävätkin, että iPhone 14 Pro on hyvä kamera ja voi tuottaa loistavia tuloksia, he ovat havainneet tavoittelevansa muita laitteita. Kirjoittaja korostaa useita syitä tähän.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä on mukavuus. Ottaessaan tuotekuvia artikkeleihin kirjoittaja käyttää tyypillisesti tavallista kameraa. Joskus puhelimen käyttö on kuitenkin kätevämpää, ja iPhone 14 Prosta tulee päälaite. Eduksi mainitaan valokuvien helppomuokkaus muotokuvatilassa ja kuvien nopea siirtäminen Maciin AirDropin avulla.

Kirjoittaja tarjoaa esimerkkejä iPhone 14 Prolla otetuista valokuvista, mukaan lukien laitekuvia kameroiden vertailua varten ja kuvia eri tuotteista. Vaikka he ovat tyytyväisiä tuloksiin ja pitävät niitä tarpeeksi hyvinä julkaistavaksi, he uskovat, että muut älypuhelimet voisivat tuottaa parempia tuloksia, vaikkakin vähemmän intuitiivisilla muokkaustyökaluilla ja monimutkaisemmilla siirroilla.

Yksi tekijä, joka pettää kirjoittajaa käyttäessään iPhone 14 Pro -kameraa jokapäiväisessä elämässä, on sen taipumus tehdä kuvista liian tummia. Voimakas kontrastitaso ja huono valotuksen hallinta johtavat varjoisiin ja tummiin kuviin, jotka menettävät todellisen ympäristön yksityiskohdat ja tunnelman. Editointi voi auttaa jossain määrin, mutta vahinko on jo tehty.

Kirjoittaja pohtii myös muiden älypuhelinkameroiden parannuksia vuosien varrella. He mainitsevat Samsung Galaxy S10 Ultran monipuolisen 23-kertaisen optisen zoomin ja Google Pixel 7 Pron teknisen suorituskyvyn esimerkkeinä kilpailevista laitteista, joissa on jännittävämpiä ja hyödyllisempiä kameraominaisuuksia kuin iPhone 14 Prossa. iPhonen ainutlaatuisten ominaisuuksien, kuten Cinematic-tilan, vetovoima on menetetty kirjoittajasta.

Vertaaessaan viimeaikaisia ​​Google Pixel Foldilla ja iPhone 14 Prolla otettuja kuvia kirjoittaja havaitsee, että Pixelin kuvat ovat houkuttelevampia ja jakaa ne sen sijaan. Tämä suuntaus on havaittu myös peräkkäisissä kameratesteissä, joissa muut laitteet, kuten Samsung Galaxy S23 Ultra, ovat menestyneet paremmin kuin iPhone 14 Pro.

Kirjoittaja päättelee, että iPhone 14 Pro -kamera on menettänyt viehätyksensä. Vaikka he luottivat iPhone 12 Prohon tavallisena kamerapuhelimenaan, he eivät ole kokeneet samanlaista nautintoa iPhone 13 Pron tai iPhone 14 Pron kanssa. Pettymys iPhone 14 Pro -kameraan ei johdu aiemmista kokemuksista, vaan sen omat puutteet.

Lähteet: Andy Boxall / Digital Trends