Twitch Streamer Asmongold on samaa mieltä Todd Howardin Starfieldin yksinoikeuspuolustuksen kanssa

Livestriimin aikana suosittu Twitch-striimaaja Zack “Asmongold” jakoi sopimuksensa Bethesda Game Studiosin vastaavan tuottajan Todd Howardin kanssa siitä, että Starfield on Xbox-yksinomainen peli. Äskettäisessä BBC:n haastattelussa Howard selitti, että ihmiset yhdistävät usein tietyt pelit tiettyihin alustoihin, mainitsemalla esimerkin Legend of Zelda -franchisingista, joka on kietoutunut Nintendon kanssa. Asmongold toisti tämän mielipiteen ja totesi, että Xboxilla, jolla on yksinoikeus Starfieldiin nähden, on hänestä parempi kuin Sonylla tai Nintendolla.

Yksi Asmongoldin esiin nostama kiistakohta oli Howardin väite, jonka mukaan PC:lle kehittäminen on helpompaa kuin konsoleille kehittäminen. Asmongold väitti, että PC-pelin suunnittelu on itse asiassa monimutkaisempaa, koska kehittäjien on otettava huomioon laaja valikoima grafiikkakortteja ja PC-kokoonpanoja. Vaikka jotkut katsojat olivat eri mieltä Asmongoldin mielipiteestä, hän pysyi näkemyksensä takana ja korosti tapauksia, joissa PC-julkaisut ovat olleet ongelmallisia verrattuna konsolijulkaisuihin.

Suora lähetys keräsi myös fanien kommentteja YouTubessa, ja yli 1,670 XNUMX kommenttia käsitteli asiaa. Reaktiot olivat vaihtelevia, mikä osoitti fanien erilaisia ​​mielipiteitä aiheesta.

Asmongold, joka on pelannut Starfieldiä sen Early Access -julkaisusta lähtien, jakoi aiemmin ensimmäiset ajatuksensa pelistä ja kuvaili sitä "hyväksi". Hän kuitenkin ilmaisi kritiikkiä pääjutun linjaa kohtaan, koska se piti sitä laadultaan puutteellisena.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Asmongoldin sopimus Todd Howardin kanssa puolustavan Starfieldin yksinoikeutta tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman asiaan. Vaikka siitä, onko PC:lle kehittäminen haastavampaa kuin konsoleille, on erilaisia ​​mielipiteitä, tämän livestreamin herättämät keskustelut korostavat peliyhteisön intohimoa ja sitoutumista.

Lähteet:

– BBC:n haastattelu Todd Howardin kanssa

– Asmongold Twitchin suora lähetys