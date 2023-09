Huawei julkisti Mate 60 Pro+:n ja taitettavan Mate X5:n: Ovatko ne 5G-yhteensopivat?

Huawei on lisännyt valikoimaansa kaksi uutta älypuhelinta, Mate 60 Pro+:n ja taitettavan Mate X5:n, kun Mate 60 ja Mate 60 Pro lanseerattiin äskettäin. Kiinalainen teknologiajätti on salaillut näiden laitteiden radioominaisuuksia, mutta lähteiden mukaan ne ovat todellakin 5G-kelpoisia. Kiinalaisen bloggaajan Vincent Zhongin taitettavalla Mate X5:llä tekemä nopeustesti tallensi vaikuttavan, yli 1 Gbps:n latausnopeuden.

Mate 60 Pro+ ja Mate X5 toimivat todennäköisesti Huawein HiSilicon Kirin 9000S -piirisarjalla, mikä on herättänyt huolta yhtiön mahdollisesta Yhdysvaltain pakotteiden rikkomisesta. Piirisarjan 7 nm:n prosessisolmu, jonka tarjoaa paikallinen sirutoimittaja SMIC, uskotaan olevan käytössä ASML:n edistyneillä litografiakoneilla. Näiden koneiden tuonti suoraan olisi rikkonut tuontikieltoa, mikä olisi johtanut spekulaatioihin, että SMIC on kehittänyt oman edistyneen litografiakoneen.

Kiinalaisen teknologiablogin Geekerwanin tekemät vertailut osoittavat, että Kirin 9000S:n suorituskyky on verrattavissa Qualcommin Snapdragon 888:aan, mutta sen katsotaan olevan noin kaksi sukupolvea jäljessä. Kirin 9000S:ssä on suoritin, jossa on yksi iso ydin ja kolme keskiydintä, jotka perustuvat Huawein "TaiShan"-arkkitehtuuriin, sekä neljä pientä ydintä, jotka perustuvat Arm's Cortex-A510:een. Se on myös ensimmäinen mobiiliprosessori, joka tukee monisäikeistä kahdeksaa ydintä ja 12 säiettä. Maleoon 910 -nimisen GPU:n sanotaan olevan Snapdragon 888:n GPU:n tasolla.

Mate 60 Pro+ jakaa yhtäläisyyksiä Mate 60 Pron kanssa, mukaan lukien tuki satelliittipuhelupalvelulle ja satelliittiviestinnälle. Tärkeimmät erot ovat "nanotekninen metallin kaksoisvärjäysprosessi" ja parannetut takakamerat. Taitettava Mate X5 on samanlainen kuin Mate X3, mutta siinä on Huawein Kunlun Glass ulkoisessa näytössä ja hieman muokattu takakamerasaareke.

Huawei ei ole vielä paljastanut näiden laitteiden hintoja, mutta ennakkotilaukset alkavat pian. Jos kaikki neljä Huawein uusimman malliston älypuhelinta todella käyttävät Kirin 9000S:ää, se osoittaisi yhtiön luottamuksen sirujen tuottoon ja muodostaisi mahdollisen haasteen Yhdysvaltain pakotteille. Lisätietoa näistä laitteista odotetaan julkaistavan syyskuun lopulla, jolloin vältytään kätevästi kilpailulta iPhone 15:n kanssa.

Lähteet:

Engadget

Vincent Zhong (kiinalainen bloggaaja)

TechInsights Bloombergille

Bits & Chips

Geekerwan (kiinalainen teknologiablogi)