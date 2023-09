Huawein Mate 60 Pro -älypuhelin esittelee Kiinan kotimaisia ​​teknisiä ominaisuuksia

By

Huawei Technologies Co. on ottanut merkittävän askeleen esitelläkseen Kiinan edistystä kotimaisten teknisten ominaisuuksiensa kehittämisessä uusimmalla älypuhelinmallillaan, Mate 60 Prolla. Tässä älypuhelimessa on näkyvästi esillä suuri osa kiinalaisvalmisteisia komponentteja kiinalaisen suunnitellun ja valmistetun Kirin-prosessorin lisäksi.

TechInsightsin Bloombergille tekemä purkuanalyysi paljastaa, että Huawei hankki useita komponentteja kiinalaisilta yrityksiltä. Mate 60 Pro sisältää radiotaajuisen etupään moduulin Beijing OnMicro Electronics Co:lta, satelliittiviestintämodeemin Hwa Create Co:lta ja RF-lähetinvastaanottimen Guangzhou Runxin Information Technology Co:lta. SK Hynix Inc.:n muisti on ainoa. toistaiseksi tunnistettu vieras komponentti.

Kotimaisten teknisten komponenttien toimittajista riippuvuus on Huaweille vaikuttava saavutus, kun otetaan huomioon haasteet, joita se kohtasi sen jälkeen, kun USA:n pakotteet sulkivat sen vuonna 2020 kehittyneiden sirujen ja sirunvalmistuksen markkinoilta. Yritys oli aiemmin luottanut amerikkalaisiin toimittajiin tärkeiden viestintäsirujen suhteen. ja hänen täytyi etsiä vaihtoehtoisia tapoja tuottaa prosessoreita ja langattomia siruja.

Näistä vastoinkäymisistä huolimatta Huawei onnistui luomaan älypuhelimen, jossa on pääosin kiinalaisia ​​komponentteja, mikä osoittaa sen kykyä navigoida teknologisen vientikiellon kanssa. Mate 60 Pron langattomat nopeudet ovat 5G-laitteiden tasolla, eikä laitteessa ole epätavallista akun kulumista.

Näiden komponenttien tuotantomääriin ja kustannuksiin liittyy kuitenkin kysymyksiä. Huawein on kilpailtava vakiintuneiden toimijoiden, kuten Applen ja Samsungin, kanssa, joiden älypuhelimet käyttävät siruja, jotka ovat vähintään kaksi sukupolvea edellä Huawein uusinta tarjontaa. Siitä huolimatta valtion tiedotusvälineet ovat juhlineet Mate 60 Pron julkaisua ilman yksityiskohtaisia ​​spesifikaatioita todisteena siitä, että Yhdysvaltain pyrkimykset rajoittaa Kiinan pääsyä kehittyneisiin teknologioihin ovat epäonnistuneet.

Mate 60 Pron menestyksellä voi olla merkittäviä seurauksia Huaweille ja Kiinan älypuhelinmarkkinoille. Analyytikot arvioivat, että jos Huawei myy 5 miljoonaa yksikköä, se voi kannibaloida 38 prosenttia iPhonen myynnistä Kiinassa. Tarjonnan rajoitteet ja alhaiset tuotantotuotot lisäävät kuitenkin epävarmuutta Huawein kyvystä vastata kysyntään.

Kun Huawei jatkaa eteenpäin kotimaisen teknologiansa kanssa, jää nähtäväksi, miten Yhdysvallat reagoi. Edustaja Michael McCaul on vihjannut, että Huawein toimittajat, kuten Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), ovat saattaneet rikkoa Yhdysvaltain pakotteita. Tämän kehityksen tuloksilla voi olla kauaskantoisia seurauksia sekä Huaweille että maailmanlaajuiselle teknologiateollisuudelle.

Lähteet: Bloomberg News, TechInsights