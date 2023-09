Huawei esittelee kolme 60G-tuella varustettua Mate 5 -puhelinta askeleena kohti globaalia laajentumista

By

Huawei on julkaissut salaa kolme uutta älypuhelinta viimeisen kahden viikon aikana, joissa kaikissa on 5G-tuki. Kiinalaiset lähteet viittaavat siihen, että tämä muutos merkitsee alkua Huawein uusille pyrkimyksille saada suurempi osuus maailmanlaajuisista älypuhelinmarkkinoista.

IT Homen lainaamat sisäpiiriläiset sanoivat, että Huawei aikoo vahvistaa asemaansa Kiinan kotimarkkinoilla ja laajentaa samalla läsnäoloaan ulkomaille. Tälle strategialle ei kuitenkaan ole tällä hetkellä saatavilla tarkkaa aikataulua.

Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan vuoksi Huawei on kohdannut vakavia rajoituksia Yhdysvaltojen teknologioiden saatavuudelle yli viiden vuoden ajan. Tästä huolimatta Mate 60, Mate 60 Pro ja Mate 60 Pro+ on varustettu 5G-ominaisuuksilla ja niissä on Kirin 9000S -piirisarja, joka hyödyntää 7nm teknologiaprosessia.

Vastauksena piirisarjaa koskeviin tiedusteluihin Huawei ei ole antanut virallista kommenttia. Paikalliset raportit osoittavat kuitenkin, että siru on kokonaan valmistettu Kiinassa, mikä herättää kysymyksiä siitä, kuinka kiinalaiset yritykset ovat hankkineet tarvittavan asiantuntemuksen näin monimutkaisiin teknologisiin prosesseihin lyhyessä ajassa.

Huawei on hiljattain lisännyt vuotuista tuotantoennustettaan 30 miljoonasta 38 miljoonaan yksikköön. Näistä 20 miljoonaa on jo toimitettu, ja Mate 60 Pron odotetaan tuovan lisää 6 miljoonaa yksikköä, mikä vastaa kolmannesta jäljellä olevista tilauksista.

On spekuloitu, että Mate 60 -sarjaa ei ehkä julkaista Kiinan ulkopuolella, mutta Huawei ei ole antanut asiasta virallista lausuntoa. Tämä jättää mahdollisuuden kansainväliseen lanseeraukseen tulevaisuudessa.

Aiemmin Huawein markkinaosuus Kiinan älypuhelinmarkkinoilla oli 42 prosenttia, mutta sen jälkeen se on pudonnut alle 10 prosenttiin. Samaan aikaan sen maailmanlaajuinen markkinaosuus on kuusinkertaistunut vuoden 2019 puolivälistä ja on tällä hetkellä 3 %.

Lähteet: IT Home (kiinalainen lähde)

Määritelmät:

Kirin 9000S -piirisarja – Huawein kehittämä piirisarja, joka sisältää edistynyttä tekniikkaa suorituskyvyn parantamiseksi.

5G – Viidennen sukupolven langaton tekniikka, joka tarjoaa nopeammat internetyhteydet ja tukee monenlaisia ​​sovelluksia.

Älypuhelinmarkkinat – Toimiala, joka kattaa matkapuhelimien tuotannon ja myynnin, jotka pystyvät suorittamaan erilaisia ​​toimintoja, kuten puheluita, viestejä ja Internetin selaamista.