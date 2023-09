Huawei esittelee Mate X5:n: Taitettavan älypuhelimen päivitetyillä ominaisuuksilla

By

Huawei jatkaa yllättävien älypuhelinten lanseerausten sarjaansa Mate X5:n esittelyllä. Tämä laite toimii suorana seuraajana Mate X3:lle ja tuo pöytään useita merkittäviä parannuksia.

Mate X5:ssä on sama 7.85 tuuman LTPO OLED -päänäyttö ja 6.4 tuuman LTPO OLED -kansinäyttö kuin edeltäjässään. Molemmat näytöt on suojattu Kunlun Glassilla. Laite on saatavana uudessa Phantom Purple -värissä Mate X3 -malliston Feather White-, Feather Black-, Feather Gold- ja Green Mountain -vaihtoehtojen lisäksi.

Kameraominaisuuksien suhteen Mate X5 säilyttää samat asetukset kuin edeltäjänsä. Siinä on 50 megapikselin pääkamera f/1.8-aukolla, 13MP f/2.2 ultralaajakulmakamera ja 12MP f/3.4 periskooppimoduuli 5x optisella zoomilla.

Konepellin alla Mate X5 tarjoaa jopa 16 Gt RAM-muistia ja 1 Tt tallennustilaa. Vaikka virallisia piirisarjatietoja ei ole julkaistu, Kiinan raportit viittaavat siihen, että siinä saattaa olla Kirin 9000s SoC, joka löytyy äskettäin lanseeratusta Mate 60 -sarjasta. Tämän piirisarjan arvellaan olevan 5G-yhteensopiva siru, joka on rakennettu SMIC:n 7 nm:n prosessiteknologiaan.

Yksi Mate X5:n erottuvista ominaisuuksista on sen uusi antennirakenne. Huawein Lingxi-antenni käyttää AI-algoritmia optimaalisen verkon valitsemiseen yhteyksien parantamiseksi. Laitteen antenneissa on myös hyödynnetty dual-mode viritystekniikkaa, mikä varmistaa paremman signaalin laadun.

Mate X5 on varustettu suuremmalla 5,060 66 mAh akulla ja tukee 50 W langallista latausta, 7.5 W langatonta latausta ja 4 W käänteistä langatonta latausta. Se toimii HarmonyOS 5 -käyttöjärjestelmässä ja sisältää ilmaelesäätimet, joiden avulla käyttäjät voivat selata videoita, verkkosivuja ja kuvia koskematta päänäyttöön. Lisäksi Mate X8 on IPXXNUMX-vesitiivis ja tukee kaksisuuntaista BeiDou-satelliittiviestintää Kiinassa.

Huawei Mate X5:n ennakkomyynti on tällä hetkellä saatavilla VMallin kautta, ja avoimen myynnin odotetaan alkavan 15. syyskuuta.

