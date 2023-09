Huawei Mate X5: Uusi taitettava puhelin vaikuttavilla ominaisuuksilla

Huawei julkisti hiljaa uusimman lippulaivansa Huawei Mate X5:n Kiinassa. Vaikka yritys ei ole paljastanut puhelimen prosessoritietoja, siinä on 7.85 tuuman LTPO OLED -sisänäyttö ja 6.4 tuuman OLED LTPO -ulkonäyttö. Mate X5:stä on viisi eri värivaihtoehtoa ja kaksi säilytysvaihtoehtoa. Puhelimen hintatietoja ei vielä julkistettu.

Huawei Mate X5 on Huawei Mate X3:n seuraaja, joka julkaistiin Kiinassa aiemmin tänä vuonna. Kahdeksanytimisellä Snapdragon 8+ Gen 1 SoC:lla varustettu Mate X3 sai positiivisia arvosteluja. Äskettäin paljastettu Mate X5 on saatavana värivaihtoehtoina Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Gold, Aoyama Dai (vihreä) ja Phantom Purple. Siinä on myös kaksi tallennusvaihtoehtoa: 12 Gt + 512 Gt ja 16 Gt + 512 Gt. Lisäksi Collector's Editionille on saatavana kaksi tallennusvaihtoehtoa: 16 Gt + 512 Gt ja 16 Gt + 1 Tt.

Huawei Mate X5:ssä on 7.85 tuuman LTPO OLED -sisäpaneeli, jonka resoluutio on 2496 x 2224 pikseliä. Sen kosketusnäytetaajuus on 240 Hz ja kuvasuhde 8:7.1. Kannen näyttö on 6.4 tuuman OLED LTPO -paneeli, jonka resoluutio on 2504 x 1080 pikseliä, kosketusnäytteenottotaajuus jopa 300 Hz ja kuvasuhde 20.9:9. Puhelimessa on jopa 16 Gt RAM-muistia ja 1 Tt sisäänrakennettua tallennustilaa.

Mitä tulee kameraominaisuuksiin, Mate X5:ssä on kolminkertainen takakamerakokoonpano. Siinä on tehokas 50 megapikselin ensisijainen kenno, 13 megapikselin kenno ultralaajakulmaobjektiivilla ja 12 megapikselin kenno periskooppiteleobjektiivilla, joka tukee optista kuvanvakainta (OIS). Edessä on 8 megapikselin kamera selfien ottamista varten.

Mate X5 saa virtansa 5,060 66 mAh:n akusta, jossa on 50 W:n langallinen ja 4.0 W:n langaton pikalataustuki, mikä takaa pitkän käyttöiän. Se toimii Harmony OS 802.11:lla, Huawein uusimmalla käyttöjärjestelmällä. Puhelimessa on useita liitäntävaihtoehtoja, kuten Wi-Fi 5.2ac, Bluetooth 8, GPS, NFC ja USB Type-C. Se on myös IPXXNUMX-luokiteltu roiskeenkestävyyden vuoksi.

245 grammaa painavan Mate X5:n koko on 156.9 x 72.4 x 11.08 mm taitettuna ja 156.9 x 141.5 x 5.3 mm avattuna.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Huawei Mate X5 on vaikuttava lisä taittuvien puhelinten markkinoille. Upea näyttö, tehokkaat kameran asetukset ja nopeat latausominaisuudet houkuttelevat varmasti tekniikan harrastajia. Puhelin jatkaa Huawein perinnettä toimittaa huippuluokan laitteita, jotka ylittävät älypuhelinteknologian rajoja.

Lähde: [lähde]