Huawei julkisti äskettäin uusimman lisäyksensä Mate-sarjaan, Huawei Mate 60 Pro+:n. Tämä uusi malli liittyy aiemmin lanseerattuihin Huawei Mate 60- ja Huawei Mate 60 Pro -puhelimiin. Vaikka yhtiö ei ole vielä julkistanut prosessorin yksityiskohtia, puhelimien uskotaan saavan virtansa talon sisäisestä Kirin 9000s -soC:sta.

Huawei Mate 60 Pro+:ssa on suuri 6.82 tuuman OLED-näyttö ja 48 megapikselin ensisijainen takakenno. Se tukee myös nopeaa latausta ja vaihtoehtoja sekä langalliseen (88W) että langattomaan (50W) lataukseen. Puhelin on ennakkovarattavissa Kiinassa kahdella tallennusvaihtoehdolla – 16 Gt + 512 Gt ja 16 Gt + 1 Tt.

Huawei Mate 60 Pro+:ssa on 6.82 tuuman LPTO OLED -näyttö, jonka resoluutio on 1.5K ja virkistystaajuus jopa 120 Hz. Se on varustettu Harmony OS 4.0:lla, ja siinä on määrittelemätön prosessori, 16 Gt RAM-muistia ja jopa 1 Tt sisäänrakennettu tallennustila.

Kameran etupuolella Huawei Mate 60 Pro+:ssa on kolminkertainen takakamerakokoonpano, mukaan lukien 48 megapikselin ensisijainen kenno optisella kuvanvakaimella (OIS), 40 megapikselin kenno ultralaajakulmaobjektiivilla ja 48- megapikselin ultra-makro teleobjektiivi OIS:llä. Etukamerassa on 13 megapikselin kenno.

Mate 60 Pro+:n virtalähteenä on 5,000 88 mAh:n akku, joka tukee nopeaa latausta, mukaan lukien 50 W langallinen lataus, 20 W langaton lataus ja 5.2 W langaton käänteinen pikalataus. Puhelimessa on myös useita liitäntävaihtoehtoja, kuten WiFi, Bluetooth 68, GPS, NFC, kahden satelliitin tietoliikenne ja USB Type-C. Siinä on näytön sisäinen sormenjälkitunnistin turvallisuuden takaamiseksi ja IPXNUMX-luokitus pölyn- ja roiskeenkestävyydestä.

Vaikka Huawei Mate 60 Pro+:n hintaa ei ole vielä paljastettu, se on tällä hetkellä ennakkovarattavissa Kiinassa nimellisarvolla 1,000 11,300 CNY (noin XNUMX XNUMX Rs.).

Kaiken kaikkiaan Huawei Mate 60 Pro+ näyttää olevan monipuolinen älypuhelin, jolla on vaikuttavat tekniset tiedot, korkealaatuinen näyttö ja tehokas kamerakokoonpano. Se tarjoaa edistyneitä latausominaisuuksia ja runsaasti tallennusvaihtoehtoja. Huawei-fanit voivat odottaa tämän laitteen tarjoavan ensiluokkaisen käyttökokemuksen.

– Määritelmät: OLED – Organic Light-Emitting Diode, SoC – System-on-Chip, OIS – Optinen kuvanvakain, IP68 – Ingress Protection -luokitus 68, mikä tarkoittaa, että se kestää pölyä ja vettä.