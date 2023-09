Huawei Mate 60 Pro+ on uusin lisäys Huawein Mate 60 -sarjaan Mate 60:n ja Mate 60 Pron julkaisujen jälkeen. Tämä huippuluokan malli perustuu tavallisen Pro-mallin ominaisuuksiin ja vie ne seuraavalle tasolle.

Piirisarjasta alkaen Huawei ei ole paljastanut tarkkoja teknisiä tietoja, mutta sen uskotaan saavan virtansa Kiinassa valmistetusta 7nm Kirin 9000s -piirisarjasta. Mate 60 Pro+:ssa on 16 Gt RAM-muistia (Pro-mallin 12 Gt:sta) ja 512 Gt:n tai 1 Tt:n tallennusvaihtoehtoja, joita voidaan laajentaa Huawein omalla NM-korttimuodolla.

Mate 60 Pro+:n näyttö on 6.82 tuuman LTPO OLED -paneeli, joka muistuttaa Pro-mallia, mutta korkeammalla resoluutiolla 1,260 2,720 x 10 1 pikseliä. Se on 120-bittinen paneeli, jonka virkistystaajuus vaihtelee 300 Hz:stä 1,440 Hz:iin ja jossa on XNUMX Hz kosketusnäytteistys. Kirkkautta ohjataan XNUMX Hz korkeataajuisella PWM-himmennyksellä.

Kestävyyden kannalta Mate 60 Pro+:n vesi- ja pölynkestävyysluokitus on IP68, ja se kestää upotuksen veteen jopa 6 metriin (20 jalkaa) puoleksi tunniksi. Siinä on myös toisen sukupolven Kunlun-lasi, joka suojaa naarmuilta ja vaurioilta.

Mate 60 Pro+:n näytössä on kolminkertainen reikä, jossa yksi reikä 13 megapikselin selfie-kameralle ja kaksi reikää 3D-lentoaikajärjestelmälle (ToF). Takaosassa on vaikuttava kamerakokoonpano. Päämoduulissa on 48 megapikselin kenno, jossa on OIS-yhteensopiva objektiivi, kun taas periskooppimoduulissa on 48 megapikselin kenno ja 90 mm f/3.0 -objektiivi OIS:llä. Ultralaajakulmakamera on päivitetty 40 megapikselin kennoon.

Akun kapasiteetti pysyy ennallaan Pro-mallissa, 5,000 88 mAh:n akulla, joka tukee nopeaa latausta 50 W:n langallisella ja 20 W:n langattomalla nopeuksilla. Se tarjoaa myös 6 W:n käänteisen langattoman latauksen muiden laitteiden lataamiseen. Yhteysvaihtoehtoja ovat Wi-Fi 5.2 (ax), Bluetooth 2 LDAC- ja LXNUMXHC-koodekeilla, NFC ja IR-blaster.

Yksi Mate 60 Pro+:n ainutlaatuinen ominaisuus on sen kyky soittaa äänipuheluita Tiantong-satelliittiverkon kautta sekä kaksisuuntainen tekstiviestintä BeiDou-verkon kautta. Tämän palvelun tarkkoja tilaustietoja ei ole julkistettu.

Huawei Mate 60 Pro+:n toimitusten odotetaan alkavan 9. lokakuuta mennessä, eikä sen hintaa ole vielä julkistettu. Asiakkaat voivat kuitenkin varata paikan jonossa tekemällä 1,000 135 CNY (noin 60 dollaria) talletuksen. Mate 512 Pro+:n värivaihtoehtoja ovat musta ja kerma, sekä 1 Gt:n että XNUMX Tt:n tallennusvaihtoehdot.

Määritelmät:

– Kirin 9000s: Huawein valmistama 7 nm:n piirisarja.

– LTPO: Matalalämpötilainen polykiteinen oksidi, tekniikka, jota käytetään OLED-näytöissä tehokkuuden parantamiseksi.

– IP68: Kansainvälinen standardi veden- ja pölynkestävyydelle.

– OIS: Optinen kuvanvakain, tekniikka, jota käytetään kameran linsseissä vähentämään kameran tärinän aiheuttamaa epätarkkuutta.

– ToF: Lentoaika, tekniikka, jota käytetään kameroissa kameran ja kohteen välisen etäisyyden mittaamiseen.

– BeiDou: kiinalainen satelliittinavigointijärjestelmä.

– Tiantong: Satelliittiverkko, joka mahdollistaa äänipuhelut ja tekstiviestit syrjäisillä alueilla.

