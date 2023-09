Grav Jumpin käyttäminen Starfieldissä: opas matkustamiseen järjestelmien välillä

By

Erittäin odotetun Starfield-pelin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on Grav-hyppy. Tämän innovatiivisen kyvyn avulla pelaajat voivat matkustaa eri planeettajärjestelmien ja galaksien poikki. Jos haluat tutkia erilaisia ​​planeettoja ja lähteä jännittäviin seikkailuihin, sinun on hallittava Grav-hyppy.

Kuten tieteiselokuvien tähtienvälisen matkan käsite, Grav-hypyn käyttäminen Starfieldissä vaatii muutaman askeleen. Ensimmäinen ja tärkein askel on tehon allokointi Grav-asemalle. Tämä tehonjakoprosessi on ratkaisevan tärkeä onnistuneen Grav-hypyn kannalta.

Suorita Grav-hyppy Starfieldissä noudattamalla näitä yksinkertaisia ​​ohjeita:

1. Avaa tähtikartta ja valitse järjestelmä, johon haluat matkustaa. Muista, että voit matkustaa vain valkoiseksi merkittyihin järjestelmiin, kun taas punaiset järjestelmät ovat toistaiseksi ulottumattomissa.

2. Kun olet valinnut haluamasi järjestelmän, napsauta "Jump"-painiketta. Tämä kehottaa peliä pyytämään sinua varaamaan virtaa Grav-asemallesi.

3. Käytä nuolinäppäimiä ottaaksesi virran pois muista osista ja tallentaaksesi sen varaan. Siirrä sitten tallennettu teho Grav-asemaan.

4. Kun olet varannut virran, yritä aloittaa hyppy uudelleen, niin Grav-asemasi toimii oikein. Aluksi Grav-asema saattaa olla heikko, mutta sinulla on mahdollisuus päivittää se.

Päivittääksesi Grav-asemasi, vieraile laivapalveluteknikoissa, jotka sijaitsevat suurimmissa kaupungeissa lähellä laskeutumispaikkaa. Grav-aseman päivittäminen mahdollistaa matkustamisen tähtijärjestelmiin, joihin muuten ei olisi pääsyä.

Muista, että uusien tähtijärjestelmien tutkiminen ja aluksen ominaisuuksien parantaminen ovat molemmat Starfield-kokemuksen avaintekijöitä. Ota siis kaikki irti Grav jump -ominaisuudesta ja lähde jännittäviin seikkailuihin pelissä.

