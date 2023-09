Starfieldin pelaaminen Xbox Onella ja mobiililaitteella

By

Jos olet kiinnostunut pelaamaan Starfieldiä, mutta sinulla ei ole Xbox Series X/S:tä tai tehokasta PC:tä, älä huoli! Voit silti pelata peliä Xbox Onella tai mobiililaitteella.

Onko Starfield Xbox Cloud Gamingissa?

Kyllä, Starfield on saatavilla Xbox Cloud Gamingissa. Tämä tarkoittaa, että voit pelata peliä millä tahansa Xbox Cloud Gamingia tukevalla laitteella, mukaan lukien Xbox One tai mobiililaite. Muista kuitenkin, että pelien suoratoistossa voi olla joitain rajoituksia. Saatat kokea viivettä, epäselviä visuaalisia kuvia, tukossa olevia esineitä ja huonoa ääntä, jos internetyhteytesi ei ole tarpeeksi vahva ja vakaa. Mutta jos sinulla ei ole aiemmin ollut ongelmia Xbox Cloud Gamingin kanssa, suoratoistopalvelun käyttäminen Starfieldin pelaamiseen on varteenotettava vaihtoehto.

Jos todella haluat pelata Starfieldiä Xbox Series X:llä, mutta sinulla ei ole aikaa asentaa sitä, voit pelata sitä myös pilvisuoratoiston kautta.

Kuinka pelata Starfieldiä Xbox Onella

Jos haluat pelata Starfieldiä Xbox Onella, voit suoratoistaa sen Xbox Cloud Gamingin kautta käyttämällä Xbox Game Pass Ultimate -tilausta. Käynnistä vain Xbox One, siirry Game Passiin ja etsi Starfield. Kun olet löytänyt pelin, napsauta "Pelaa" aloittaaksesi suoratoiston. Peliä ei tarvitse asentaa!

Muista kuitenkin, että pelien suoratoisto kuluttaa paljon dataa ja kaistanleveyttä. Varmista siis, ettei internetyhteytesi datarajoita ole.

Kuinka pelata Starfieldiä mobiililaitteella

Jotta voit pelata Starfieldiä mobiililaitteellasi, sinun on asennettava Xbox Game Pass -sovellus Google Play Kaupasta (Androidille) tai Apple App Storesta (iOS:lle). Varmista, että olet Xbox Game Pass Ultimate -tilaaja.

Kun olet asentanut sovelluksen, kirjaudu sisään Microsoft-tilillesi samalla tilillä, jolla maksat Xbox Game Pass Ultimatesta. Etsi Starfield peliluettelosta ja avaa pelisivu napauttamalla sen kuvaketta. Jos olet kirjautunut Game Pass Ultimate -palveluun, näet sivulla vihreän painikkeen, jossa lukee "Pelaa". Aloita pelaaminen napauttamalla sitä ilman asennusta.

On tärkeää huomata, että Starfieldin pelaaminen mobiililaitteella vaatii ohjaimen. Voit käyttää Bluetoothin kautta yhdistettyä ohjainta (kuten Xbox-ohjainta) tai ohjainta, joka kiinnitetään puhelimeesi.

Joten vaikka sinulla ei olisi uusinta pelilaitteistoa, voit silti nauttia Starfieldin pelaamisesta Xbox Onella tai mobiililaitteella Xbox Cloud Gamingin kautta.

Määritelmät:

– Xbox Cloud Gaming: Microsoftin pilvipelipalvelu, jonka avulla pelaajat voivat suoratoistaa pelejä eri laitteille, mukaan lukien Xbox One ja mobiililaitteet.

– Xbox Game Pass Ultimate: Microsoftin tarjoama tilauspalvelu, joka antaa pelaajille pääsyn pelikirjastoon, mukaan lukien Starfield.

Lähteet:

– Lähdeartikkeli: Tuntematon

– Radio Times: www.radiotimes.com