Apple Watchin ping-kutsu iPhonen ohjauskeskuksen avulla

Yksi iOS 17:n uusista ominaisuuksista antaa sinun pingata linkitetyn Apple Watchin iPhonesi ohjauskeskuksen avulla ilman, että sinun tarvitsee käydä läpi Find My -sovellusta. Tämä kätevä ominaisuus on erityisen hyödyllinen, kun yrität paikantaa Apple Watchia vaikeasti löydettävissä paikoissa, kuten sohvan alla tai laatikossa.

Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on manuaalisesti lisättävä "Ping My Watch" -painike ohjauskeskukseen. Näin:

1. Avaa Asetukset-sovellus iPhonessasi.

2. Siirry Ohjauskeskus-osioon.

3. Napauta "More Controls" -kohdassa Ping My Watch -vaihtoehdon vihreää "+" -kuvaketta.

Kun olet lisännyt Ping My Watch -painikkeen ohjauskeskukseen, voit paikantaa Apple Watchin helposti napauttamalla kuvaketta. Tämä tekee Apple Watchistasi kuuluvan äänimerkin, mikä helpottaa sen löytämistä.

On tärkeää huomata, että Ping My Watch -ominaisuus toimii vain, kun iPhone ja Apple Watch ovat Bluetooth-alueella tai yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon. Jos Apple Watch katoaa tai varastetaan, sinun on silti käytettävä Find My -sovellusta sen paikantamiseen.

Voit käyttää Ping My Watch -ominaisuutta, vaikka Apple Watch olisi lukittuna, latauksessa tai ranteessasi. Tämä tekee siitä monipuolisen työkalun kellosi löytämiseen missä tahansa tilanteessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että iOS 17:n ohjauskeskuksen uuden Ping My Watch -ominaisuuden avulla voit helposti paikantaa Apple Watchin iPhonen avulla. Lisäämällä Ping My Watch -painikkeen ohjauskeskukseen, voit saada Apple Watchin antamaan äänimerkin, joka auttaa sinua löytämään sen. Varmista vain, että iPhone ja Apple Watch ovat kantaman sisällä tai yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.+