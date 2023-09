FaceTimen käyttäminen Apple TV:ssä tvOS 17:n kanssa

By

Apple TV:n uusin tvOS 17 -päivitys tuo jännittävän uuden ominaisuuden: FaceTime-sovelluksen. Nyt Apple TV:n käyttäjät voivat soittaa FaceTime-puheluita suoraan televisiostaan ​​käyttämällä jatkuvuuskameraominaisuutta iPhonessa, jossa on iOS 17. Tämä mahdollistaa suuren näytön videopuhelukokemuksen, joka on kätevä ja täydellinen yrityskokouksiin.

Jotta voit käyttää FaceTimea Apple TV:ssä tvOS 17:n kanssa, sinulla on oltava seuraavat edellytykset:

– tvOS 17 asennettuna Apple TV:hen

– iOS 17 asennettuna iPhoneen

– Sekä Apple TV että iPhone kirjautuivat sisään samalla Apple ID:llä

– Sekä iPhone että Apple TV on yhdistetty samaan WiFi-verkkoon

– iPhone, jossa on Continuity Camera -tuki (iPhone XR tai uudemmat mallit)

Koska Apple TV:ssä ei ole sisäänrakennettua kameraa, macOS:n Continuity Camera -ominaisuus siirrettiin tvOS 17:ään. Kun avaat FaceTime-sovelluksen Apple TV:ssä, saat iPhonellesi ilmoituksen sen yhdistämisestä Apple TV:hen. . Kun yhteys on muodostettu, sinua pyydetään asettamaan iPhone vaakatilaan lähelle televisiota niin, että peruutuskamera on sinua kohti.

Voit soittaa FaceTime-puhelun Apple TV:ssä, jossa on tvOS 17, seuraavasti:

1. Käynnistä FaceTime-sovellus Apple TV:ssä.

2. Valitse Apple ID, jota haluat käyttää FaceTime-puheluihin.

3. Napauta ilmoitusta iPhonessasi ja hyväksy yhteys.

4. Aseta iPhone suositeltuun asentoon television lähelle.

5. Valitse yhteystieto, jolle haluat soittaa.

6. Kun kontakti hyväksyy puhelusi, valitse kolmesta videotilasta: Keskitaso, Muotokuva ja Reaktiot.

FaceTimen käyttäminen Apple TV:ssä tarjoaa etuja, kuten kätevän ison näytön videopuhelukokemuksen ja paremman videon laadun iPhonen takakameroiden käytön ansiosta. On kuitenkin tärkeää huomata, että Apple TV:n FaceTime on saatavilla vain 4K-valmiissa Apple TV -laatikoissa.

FaceTimen lisäksi voit käyttää iPhoneasi kaukosäätimenä Apple TV:n ohjaamiseen. Olipa kyse sitten tärkeistä perhetapaamisista tai työpuheluista, voit nyt nauttia kokemuksesta isommalla TV-ruudulla.

