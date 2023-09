Freestar Collectiveen liittyminen Starfieldissä: opas

Starfieldin valtavassa universumissa Freestar Collective tarjoaa kurittomamman ja villin lännen elämäntavan verrattuna jäsennellympiin United Coloniesiin. Mutta se ei tarkoita, että heiltä puuttuisi taitoa ja päättäväisyyttä. Jos olet valmis omaksumaan seikkailun hengen ja liittymään Freestar Collectiveen, voit liittyä mukaan näin.

Ensinnäkin on tärkeää huomata, että et voi liittyä Freestar Collective -turvallisuusjoukkojen joukkoon. Nämä paikat on varattu henkilöille, jotka käsittelevät uhkia, kuten FC-rahtialusten tuhoamista. Sen sijaan voit liittyä Freestar Rangersin jäseneksi, joukkoon kovia yksilöitä, joiden tehtävänä on usein ratkaista ongelmia rajalla. Freestar Rangersilla on tietty arvovaltaa, mutta on suositeltavaa olla mainitsematta osallistumistasi Crimson Fleettiin, United Coloniesiin tai Ryujin Industriesiin.

Liityäksesi Freestar Collectiveen, erityisesti Freestar Rangersiin, sinun on lähdettävä Akila Cityyn, Akilaan, Cheyenne-järjestelmässä. Jos olet käynyt tässä kaupungissa aiemmin, saatat olla tuttu meneillään olevaan pankkiryöstötilanteeseen. Jos ei, sinun on ensin puututtava asiaan. Puhu marsalkka Daniel Blaken kanssa pankin edessä. Hän pyytää sinua neuvottelemaan rosvojen kanssa, ja jos se epäonnistuu, sinun on eliminoitava heidät menemällä sisään takaosan kautta.

Kun olet onnistunut käsittelemään pankkiryöstöjä, puhu uudelleen marsalkka Blaken kanssa. Hän ehdottaa rekisteröitymistä Freestar Rangersiin. Jatka The Rockiin ja etsi Ranger Emma Wilcox. Hän antaa sinulle tarvittavat tiedot liittyäksesi ryhmään.

Jos päätät jatkaa, Ranger Wilcox pyytää sinua valitsemaan yhden neljästä planeetan ulkopuolisesta tehtävästä todistaaksesi itsesi. Jokaisessa tehtävässä on erilainen luottopalkkio, joten valitse sen mukaan. Yksi vaihtoehto on eliminoida Crimson Fleet -merirosvo, mikä voidaan tehdä poistumatta aluksestasi. Tehtävän suorittamisen jälkeen palaa Emman luo ja kerro hänelle onnistumisestasi. Sitten hän vie sinut Blaken toimistoon, jossa hän tekee sinusta virallisen Freestar Rangerin.

Jos olet kiinnostunut uusista seikkailuista Freestar Rangerina, Emmalla on lisätehtäviä, joiden avulla voit jatkaa tehtäväketjua.

Yhteenvetona totean, että Starfieldin Freestar Collectiveen liittyminen vaatii päättäväisyyttä, taitoa ja halukkuutta omaksua kesyttämätön raja. Seuraamalla näitä ohjeita voit tulla Freestar Rangersin arvostetuksi jäseneksi ja lähteä jännittäviin seikkailuihin Starfield-universumin laajuudessa.

Lähde: Tiedot perustuvat Starfield-peliin.