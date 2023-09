Laivan osien hankkiminen Starfieldistä

By

Laivan osat ovat olennaisia ​​kohteita Starfield-pelissä, koska ne korjaavat merkittävän osan aluksen rungosta ja antavat sinun jatkaa tutkimusta. Kuitenkin niiden massa on 10.00 kappaletta, joten voit kuljettaa vain rajoitetun määrän näitä osia seikkailun aikana. Siksi on tärkeää tietää, miten niitä saa lisää.

Starfieldissä on useita tapoja hankkia laivojen osia. Ensinnäkin voit ostaa niitä useilta myyjiltä ja kaupoista. Nämä osat näkyvät tyypillisesti tavaraluettelon yläosassa tai sen lähellä niiden merkityksen vuoksi. Joitakin tunnettuja paikkoja, joista voit ostaa laivan osia, ovat Jemison Mercantile New Atlantiksessa, Newill's Goods in Neon ja Shepherd's General Store Akilassa. Lisäksi Trade Authorityn kioskit, kauppalaivat ja kaupat ovat myös luotettavia lähteitä laivojen osien ostoon. Muut mahdolliset myyjät voivat kuljettaa laivan osia, joten kannattaa tarkistaa heiltä, ​​jos olet niitä tarvitsemassa.

Laivojen osien ostamisen lisäksi voit löytää niitä myös tutkimalla ja ryöstelemällä. Pidä silmällä ryöstettäviä säilytysastioita, koska ne voivat sisältää laivan osia. Joskus saatat törmätä laivan osiin sattumalta etsiessäsi näitä kontteja. Lisäksi tuhoutuneet alukset voivat myös tuottaa laivan osia. Vaikka ne eivät aina pudota niitä, kannattaa silti tarkistaa jokainen pudonnut alus. Erityisesti Crimson Fleet -aluksilla on suurempi todennäköisyys pudottaa laivojen osia.

Jos törmäät ystävälliseen ryhmittymään, joka osallistuu koirataisteluihin, sinulla on mahdollisuus pyytää "joitakin ylimääräisiä korjausosia" palkinnoksi niiden pelastamisesta. Tämä on loistava tapa saada laivan osia ilmaiseksi, koska useimmat alukset ovat valmiita tarjoamaan sinulle niitä.

Muista, että näiden menetelmien lisäksi voit maksaa laivankorjaukset myös keskustelemalla laivahuoltoteknikon kanssa telakointiasemalla kaupungissa tai Ship Services -rakennuksessa.

Pysy hyvin varustettuna laivan osilla varmistaaksesi, että aluksesi pysyy huippukunnossa, kun tutkit Starfieldin laajoja ulottuvuuksia. Hyvää seikkailua!

Lähteet:

- Ei mitään