Kuinka hallita YouTube-kokemustasi ja välttää riippuvuutta aiheuttava algoritmi

By

Yhteenveto: YouTube-etusivu voi olla ajanvietto, joka on suunniteltu pitämään sinut katsomassa videoita mahdollisimman pitkään. Jos kuitenkin haluat hallita enemmän aikaasi YouTubessa, voit nyt välttää riippuvuutta aiheuttavan algoritmin. Jos poistat YouTube-katseluhistorian käytöstä, etusivulla ei näy suositeltuja videoita. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka se määritetään.

Hallitaksesi YouTube-kokemustasi, voit aloittaa siirtymällä Omat Google-tapahtumat -sivulle, jolla voit hallita Googlen sinusta säilyttämiä tietoja. Napsauta sieltä YouTube-historiaasi, ja sinulta kysytään, haluatko keskeyttää historian tallentamisen. Napsauttamalla Keskeytä-painiketta voit poistaa YouTube-katseluhistoriasi käytöstä.

Kun olet poistanut historian käytöstä, et näe suositeltuja videoita YouTuben etusivulla. Sen sijaan sinun on etsittävä aktiivisesti sinua kiinnostavia videoita. Voit silti käyttää hakutoimintoa tietyn sisällön etsimiseen, mutta parempi ratkaisu on tutkia YouTube-tilauksiasi.

Napsauttamalla "Tilaukset" YouTuben etusivulla näet uusimmat videot, jotka olet ladannut tilaamiltasi kanavilta. Näin voit saada paremman kokemuksen henkilökohtaisten mieltymystesi perusteella. Tilaussyöte näyttää videoita, jotka vastaavat katsottavaa sisältöä sen sijaan, mitä algoritmi ennustaa aiemman käyttäytymisesi perusteella.

Vaikka se saattaa vaatia enemmän vaivaa, tilauksiin luottaminen antaa sinulle enemmän toimivuutta YouTube-kokemukseesi verrattuna. Sen sijaan, että sinulle näytetään videoita, joita sinulla on ollut vaikea vastustaa aiemmin, sinulle altistuu sisältö, joka sopii sellaiseen ihmiseen, jonka haluat olla. Olipa kyseessä puutarhanhoitovideot tai muut kiinnostuksen kohteet, tilaussyöte voi tarjota sinulle nautinnollisemman ja tarkoituksenmukaisemman YouTube-kokemuksen.

YouTube-katseluhistorian hallinta ja tilauksiin luottaminen on yksinkertainen tapa välttää riippuvuutta aiheuttava algoritmi ja viettää aikaa YouTubessa määrätietoisemmin. Kokeile ja hanki takaisin agentuuri verkkotoimintasi suhteen.

Lähde: Justin Potin alkuperäinen artikkeli How-To Geekistä.