World Series of Warzone -finaalit: Kuinka saada ilmainen Modern Warfare 3 -betakoodi

World Series of Warzone Finals on aivan nurkan takana, ja jos olet suositun battle royale -pelin fani, sinulla on herkkupala. Activision on ilmoittanut jakavansa ilmaisia ​​Modern Warfare 3 -betakoodeja onnellisille katsojille. Tässä on kaikki, mitä sinun tulee tietää siitä, kuinka olla yksi onnekkaista vastaanottajista.

Pitkän ja uuvuttavan karsintaprosessin jälkeen 50 joukkuetta ympäri maailmaa on varmistanut paikkansa 600,000 16 dollarin World Series of Warzone Grand Finalissa. Tämä tapahtuma, joka järjestetään Lontoon Copper Box Arenalla XNUMX. syyskuuta, lupaa olla ensimmäinen laatuaan LAN-kokemus Warzonen omistautuneimmille kilpailijoille.

Viimeaikaiset nerfit Cronen Squalliin kaudella 5 Reloaded ovat kuitenkin tuoneet epävarmuutta finalistien valmisteluprosessiin. Yhteisön jäsenet ovat väittäneet vaihtoehtoisten aseiden puolesta taistelukiväärin tilalle, ja meidän on odotettava ja katsottava, mitä ammattilaiset päättävät käyttää päälavalla.

Puhutaanpa nyt jännittävistä uutisista. Activision on päättänyt kannustaa faneja World Series of Warzone -finaaliin entistä enemmän tarjoamalla katsojapalkkiona Modern Warfare 3 -betakoodeja. CharlieIntel on raportoinut, että tapahtuman aikana on luvassa yhteensä 50,000 XNUMX betakoodia.

Jotta sinulla on mahdollisuus voittaa yksi näistä koodeista, sinun on katsottava World Series of Warzone Finals 16. syyskuuta. Kun katsot turnausta vähintään tunnin ajan, ansaitset yhden osallistumisen. Voit ansaita enintään kolme osallistumista katsomalla kolme tuntia tapahtumaa. Joten mitä enemmän katsot, sitä suuremmat mahdollisuudet sinulla on saada beta-koodi.

Saadaksesi beta-koodin sinun on luotava Activision-tili ja linkitettävä se Battle.net-, PSN-, Xbox- tai Steam-tiliisi. Lisäksi sinun on linkitettävä YouTube- tai Twitch-tilisi Activision-tiliisi. Lopuksi, varmista, että katsot turnausta livenä haluamallasi alustalla ollessasi kirjautuneena sisään linkitetyllä tilillä ansaitaksesi palkintosi.

Merkitse siis kalenteriisi 16. syyskuuta ja valmistaudu katsomaan World Series of Warzone -finaalia saadaksesi mahdollisuuden voittaa ilmaisen Modern Warfare 3 -betakoodin. Aloita valmistautuminen nyt luomalla Activision-tilisi ja yhdistämällä se peli- ja suoratoistoalustoihisi. Onnea!

Lähteet:

– CharlieIntel.com