Uusi tekoälyjärjestelmä käyttää satelliittidataa jäävuorten havaitsemiseen ja niiden liikkeiden seuraamiseen

Yhdistyneen kuningaskunnan Lancasterin yliopiston astrofyysikot ovat kehittäneet tekoälyjärjestelmän, joka käyttää satelliittidataa jäävuorten havaitsemiseen ja niiden liikkeiden seuraamiseen. Tekniikka perustuu tekniikkaan, jota alun perin käytettiin galaksiklustereiden etsimiseen ja analysointiin taivaalta.

John Stott ja Matthew Chan Lancasterin yliopistosta ovat saaneet 300,000 XNUMX punnan palkinnon Ison-Britannian Science and Technology Facilities Councililta järjestelmän kaupallistamiseksi. Heidän tavoitteenaan on kehittää edelleen automaattista jäävuoren ja merijään havaitsemisjärjestelmää niin, että sitä voidaan käyttää kaupallisena tuotteena.

Tekoälyjärjestelmän onnistumisprosentti on 94 % ja se pystyy tunnistamaan jäävuoria ja merijäätä jopa pilvipeitteen alla. Se tekee tämän analysoimalla satelliittikuvia, jotka on otettu suuren alueen synteettisen aukon tutkalla (SAR). Kun järjestelmä on valmis kaupalliseen käyttöön, mahdolliset jäävuoren vaarat jaetaan merenkulkualan asiakkaiden kanssa, mukaan lukien kauppamerenkulku, kalastus, matkailualukset ja vakuutusyhtiöt.

Tämä uusi teknologia hyödyttää suuresti merenkulkualaa, koska se auttaa estämään törmäyksiä ja kalliita poikkeamia, jotka johtuvat odottamattomista jäävuorten kohtaamisista. Tunnistamalla ja jäljittämällä jäävuoret tarkasti alukset voivat mukauttaa reittejään tai ryhtyä tarvittaviin varotoimiin näiden vaarojen välttämiseksi.

Tekoälyjärjestelmän kyky toimia pilvipeitteen alla on erityisen edullinen, sillä se varmistaa sen tehokkaan toiminnan erilaisissa sääolosuhteissa. Tällä huipputeknologialla on potentiaalia mullistaa jäävuorten havaitseminen ja valvonta, mikä parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta merenkulkualalla.