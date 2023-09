Kuinka välttää ylikuormittuminen Starfieldissä

By

Starfield, Bethesdan uusin roolipeli, on massiivinen peli täynnä tehtäviä, esineitä ja muukalaisia. On kuitenkin helppo huomata itsesi ylikuormittuneeksi etkä kykene nopeaan matkaan tai sprinttiin. Mutta älä pelkää! On olemassa tapoja välttää tämä turhauttava tilanne.

Ensinnäkin, lakkaa tarttumasta kaikkeen, mitä kohtaat. Vaikka jokaisen pienen esineen kerääminen on houkuttelevaa, se ei ole välttämätöntä. Pieniarvoisten tavaroiden myyminen ei tuota paljon voittoa, joten keskity seikkailujen suorittamiseen ja arvokkaiden esineiden myyntiin. Jätä roskat taakse ja säästä itsesi ongelmilta.

Lisää seuraavaksi kantokykyäsi. Starfieldissä, kuten muissa Bethesda-peleissä, tietyt tilastot ovat välttämättömiä. Kantavuustaitosi lisääminen antaa sinun kantaa enemmän ilman, että tulet ylikuormitukseksi. Aloita hionta varhain avataksesi korkeammat tasot ja säästät aikaa pitkällä aikavälillä.

Ota tavaksesi tarkistaa säännöllisesti, onko varastossasi raskaita esineitä. Varaston lajitteleminen painon mukaan auttaa sinua tunnistamaan ja hallitsemaan näitä kohteita. Kiinnitä erityistä huomiota laivan osiin, jotka ovat raskaita, mutta jäävät usein huomiotta, koska ne luokitellaan apuvälineiksi. Varastoi laivan osia aluksessasi sen sijaan, että kuljetat niitä mukanasi.

Valitse muutamia aseita käytettäväksi ja myy tai säilytä loput. Näin voit keskittyä taitosi, kuljettaa vähemmän ammuksia ja välttää useiden aseiden painamisen. Hyödynnä myös aluksen lastitilaa varastoimaan resursseja, arvoesineitä ja tavaroita, jotka vievät tilaa varastostasi.

Pidä silmällä avaruuspukuja, jotka tarjoavat lisää säilytystilaa. Nämä puvut voivat merkittävästi lisätä kantokykyäsi ja tehdä seikkailuistasi hallittavia. Lisäksi, jos sinulla on kumppani, käytä hänen varastotilaansa painon jakamiseen ja kuorman keventämiseen.

Jos mikään muu ei auta, käytä kemikaaleja tai alkoholia kantokykysi väliaikaiseen parantamiseen. Käytä niitä kuitenkin säästeliäästi ja ole tietoinen kaikista kielteisistä vaikutuksista, joita niillä voi olla hahmollesi.

Noudattamalla näitä vinkkejä ja temppuja voit välttää Starfieldin ylikuormituksen ja nauttia saumattomasta pelikokemuksesta.

