Kuinka välttää ylikuormittuminen Starfieldissä

Starfield, Bethesdan uusin roolipeli, on massiivinen peli, joka on täynnä tehtäviä, muukalaisten kohtaamisia ja lukuisia keräilyesineitä. On helppo innostua ja joutua ylikuormittuneeksi liikaa roskaa, mikä vaikeuttaa vapaata liikkumista pelissä. Muutaman vinkin ja tempun avulla voit kuitenkin välttää tämän turhauttavan tilanteen.

Ensinnäkin keskity kantokykysi tasoittamiseen. Lisää tilastoja, joiden avulla voit kantaa enemmän painoa ilman ylikuormitusta. Tästä on hyötyä koko matkan ajan ja säästät aikaa pitkällä aikavälillä. Tarkista lisäksi säännöllisesti varastostasi raskaita esineitä, jotka vievät tarpeettomasti tilaa. Lajittele varastosi painon mukaan ja päästä eroon kaikista sinua painavista esineistä.

Yksi yleinen ylikuormituksen syyllinen on laivan osat. Vaikka nämä esineet ovat hyödyllisiä aluksen korjaamiseen taistelun aikana, ne painavat kukin 10 kg. Varmista, että tarkistat varastosi ja säilytät nämä isot tavarat aluksessasi sen sijaan, että kuljetat niitä mukanasi.

Kun kyse on aseista, valitse muutama suosikki ja myy tai säilytä loput. Tämä auttaa sinua erikoistumaan taitosi, kuljettamaan vähemmän ammuksia ja välttämään useiden aseiden hallintaa kerralla. Varastoi ylimääräiset tavarat aluksen lastiruumiin vapauttaaksesi tilaa varastostasi. Käytä Bethesdan tarjoamaa pikanäppäintä lähettääksesi nopeasti resursseja ja arvoesineitä alukseesi.

Pidä silmällä avaruuspukuja, jotka tarjoavat lisätilaa. Nämä voivat lisätä kantokykyäsi merkittävästi ja helpottaa ylimääräisten tavaroiden taakkaa. Jos sinulla on pelissä kumppani, käytä hänen varastotilaansa keventämään kuormaasi.

Lopuksi, jos olet edelleen ylikuormittunut, harkitse kemikaalien tai alkoholin käyttöä kantokyvyn väliaikaiseksi parantamiseksi. Nämä tuotteet tarjoavat väliaikaisen ratkaisun, ja niitä tulee käyttää säästeliäästi.

Noudattamalla näitä vinkkejä voit hallita varastoasi tehokkaasti Starfieldissä ja välttää ylikuormitusta. Nauti matkastasi Bethesdan laajan avoimen maailman roolipelin läpi!

