Uusi Digital Fashion Residency -ohjelma antaa taiteilijoille mahdollisuuden Web3-ekosysteemiin

Draupin, Verticalin ja Lens Protocolin luoma Digital Fashion Residency -ohjelma on julkistanut ensimmäiset 26 voittajaa. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia digitaalisia suunnittelijoita ja uusia tulokkaita tarjoamalla maksutonta koulutusta kuuden viikon kurssin aikana. Työpajoissa käsitellään erilaisia ​​aiheita, kuten digitaalisen muodin kehitystä, digitaalisten tekstiilien luomista, lisättyä todellisuutta (AR) ja pelaamista. Ohjelman päätteeksi asukkaat työskentelevät lopullisen projektin parissa, joka esitellään lokakuussa.

Vertical, blockchain-pohjainen taiteen kuraattori ja konsulttiyritys, on aiemmin isännöinyt Web3:een ja taiteeseen liittyviä työpajoja, mutta keskittyy nyt ensimmäistä kertaa digitaaliseen muotiin. Perustaja ja toimitusjohtaja Micol Ap selittää, että monet avaruuteen tulevat taiteilijat ja luojat kamppailevat navigoidakseen tekniikassa ja sisällyttääkseen sen käytäntöihinsä. Siksi he päättivät luoda ohjelman, joka on räätälöity erityisesti digitaaliseen muotiin.

Näihin taiteilijoihin sijoittavat yritykset ymmärtävät, että heidän menestymisensä on ratkaisevan tärkeää alan tulevaisuuden kannalta. Esimerkiksi Fortniten omistajalla Epic Gamesilla on rahasto lahjakkaiden tekijöiden palkitsemiseksi. Sykyllä ​​ja Adidasilla on myös järjestelyjä tulojen saamiseksi taiteilijoidensa luoman digitaalisen muodin myynnistä. Nämä investoinnit eivät ainoastaan ​​helpota digitaalisen muodin ostamista ja käyttöä, vaan edistävät myös sen laajempaa hyväksyntää.

Ohjelma ei ainoastaan ​​tarjoa koulutusta, vaan myös edistää yhteisöllisyyden tunnetta osallistujien keskuudessa. Ap korostaa tuen merkitystä, kun maailma on kriittinen heidän tekemisistään. Tavoitteena on innostaa ja kohottaa taiteilijoita Web3-ekosysteemissä, jossa metaversumi ja Web3:n kaltaiset käsitteet ovat heikentäneet julkista mielialaa. Kouluttamalla ja vahvistamalla taiteilijoita nämä yritykset työskentelevät aktiivisesti tuodakseen digitaalisen muodin valtavirtaan.

