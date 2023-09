Honor 90 5G julkaistaan ​​Intiassa syyskuussa

By

Alun perin Kiinassa toukokuussa julkaistu Honor 90 5G on valmis pääsemään Intian markkinoille. HTech India, puhelimen myynnistä Intiassa, on vahvistanut intialaisen muunnelman keskeiset tiedot. Kuten kiinalainen vastine, intialainen variantti saa virtansa Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 -järjestelmäpiirillä, ja siinä on 5,000 66 mAh akku XNUMX W:n pikalataustuella.

Honor 90 5G:n virallinen tuotesivu Intian verkkosivustolla paljastaa muita tärkeitä yksityiskohtia. Puhelin tulee saataville eri värivaihtoehdoissa, kuten Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black ja Peacock Blue. Amazon-mikrosivusto puhelimen intialaiselle versiolle ehdottaa, että se tarjoaa erilaisia ​​RAM- ja tallennuskokoonpanoja 8 Gt + 256 Gt:sta 12 Gt + 512 Gt:iin, ja vRAM-muistia voidaan laajentaa 7 Gt:lla.

Honor 90 5G India -versio toimii Magic OS 7.1 -käyttöjärjestelmällä, joka perustuu Android 13:een. Siinä on 6.7 tuuman AMOLED-näyttö, jonka resoluutio on 1.5K ja virkistystaajuus jopa 120 Hz.

Puhelimessa on kolminkertainen takakamerakokoonpano, joka koostuu 200 megapikselin pääkennosta Honor Image Engine -tuella, 12 megapikselin ultralaajakulmaobjektiivista ja 2 megapikselin makro-objektiivista. Etukamerassa on 50 megapikselin kenno, joka sijaitsee keskelle suunnatussa rei'ityspaikassa.

Laitteen virtalähteenä on 5,000 66 mAh akku, joka tukee 20 watin pikalatausta USB Type-C -portin kautta. Honor väittää, että puhelin pystyy näyttämään 720 tuntia paikallisia 90p-videoita, mikä tarjoaa pitkäkestoisen suorituskyvyn. Liitettävyyden osalta Honor 5 5G tukee 4G:tä, 5.2G LTE:tä, kaksitaajuista Wi-Fiä, Bluetooth XNUMX:ta, NFC:tä ja GPS:ää.

Honor 90 5G:n odotettu hinta Intiassa on noin Rs. 35,000 XNUMX.

Lähteet: HTech India, Amazon, Honor India

Huomautus: lähteille ei annettu URL-osoitteita.