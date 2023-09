Hongkong laajentaa Kiinan digitaalisen yuanin testausta

Hongkong on siirtynyt Kiinan digitaalisen juanin teknisen testauksen toiseen vaiheeseen, ja kokeiluun osallistuu nyt useampia hongkongilaisia ​​pankkeja. Hongkongin rahaviranomainen (HKMA) ja Kiinan keskuspankki ovat saaneet päätökseen alustavat tekniset testit rajat ylittäville maksuille, joissa käytetään digitaalista juania Hongkongissa. Kokeilun toinen vaihe on parhaillaan käynnissä, ja siihen osallistuu useampia hongkongilaisia ​​pankkeja ja jossa testataan digitaalisen yuan-lompakon lataustoimintoa Faster Payment Systemin (FPS) kautta.

HKMA:n vuonna 2018 käyttöön ottama FPS mahdollistaa pankkien välisten maksujen suorittamisen Hongkongin dollareissa tai Kiinan juaneissa vastaanottajan matkapuhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella. Tämän vuoden toisella neljänneksellä FPS käsitteli noin 1 miljardin Hongkongin dollarin arvosta Hongkongin dollarimaksuja, mikä heijastaa merkittävää kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Digitaalisen juanin, joka tunnetaan myös nimellä e-CNY, odotetaan tarjoavan turvallisen ja kätevän vaihtoehdon rajat ylittävään vähittäiskulutukseen sekä Hongkongissa että Kiinassa. Sen tavoitteena on tehostaa rajat ylittäviä maksupalveluja ja edistää yhteyksiä Guangdongin, Hongkongin ja Macaon Suurlahden alueella.

Tämä digitaalisen yuanin testauksen laajentaminen Hongkongissa on linjassa Kiinan pyrkimysten kanssa johtaa keskuspankin digitaalisen valuutan (CBDC) kehittämistä. Maa on jo käynnistänyt CBDC:n testipilotteja useissa maakunnissa, ja kokeiluihin on osallistunut miljoonia ihmisiä. Tähän mennessä 11 maata on täysin käynnistänyt oman CBDC:n, mukaan lukien Kiina, Bahama, Nigeria, Anguilla, Jamaika ja seitsemän Itä-Karibian maata.

Lisäksi Hongkong pyrkii vakiinnuttamaan asemansa suurena kryptokeskuksena ja on ottanut käyttöön uutta lainsäädäntöä edistääkseen Web3:n ja kryptovaluuttojen kehitystä. Tämän lain mukaan Hongkongin vähittäissijoittajat voivat käydä kauppaa tietyillä "suuren pääoman tokeneilla" lisensoiduissa pörsseissä suojatoimien, kuten tietotestien, riskiprofiilien ja altistumisrajojen, mukaisesti. Hongkongin arvopaperi- ja futuurikomissio (SFC) myöntää aktiivisesti lisenssejä pörsseille, jotka noudattavat sen salauslisenssijärjestelmää.

Äskettäin SFC:n SEBA Bankille myöntämä periaatehyväksyntä (AIP) -lisenssi antaa pankille mahdollisuuden harjoittaa monia säänneltyjä toimintoja, mukaan lukien arvopapereiden ja virtuaaliomaisuuteen liittyvien tuotteiden kauppaa. Lisäksi krypto-pörssi OKX on parhaillaan viimeisessä vaiheessa hankkimassa VASP (Virtual Asset Service Provider License) -lisenssiä Hongkongissa.

Määritelmät:

– Digitaalinen yuan: Kiinan keskuspankin digitaalinen valuutta (CBDC), joka tunnetaan myös nimellä e-CNY.

– Faster Payment System (FPS): HKMA:n käyttöön ottama järjestelmä, joka helpottaa pankkien välisiä maksuja Hongkongin dollareissa tai Kiinan juaneissa.

– Central Bank Digital Currency (CBDC): maan keskuspankin liikkeeseen laskema ja säätelemä fiat-valuutan digitaalinen muoto.

– Web3: Viittaa Internetin kolmanteen vaiheeseen, jossa hajautetuilla sovelluksilla ja lohkoketjuteknologialla on merkittävä rooli.

Lähteet:

– AdobeStock / ronniechua

– Hong Kong Interbank Clearing Limited