HMD Global ilmoittaa laajentavansa älypuhelinportfoliota

HMD Global, itsenäinen suomalainen Nokia-brändin takana oleva yritys, aikoo laajentaa älypuhelinvalikoimaansa tuomalla markkinoille puhelimia oman HMD-brändinsä alla. Tämän ilmoituksen teki Jean-Francois Baril, HMD Globalin perustaja, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Barilin mukaan sekä HMD- että Nokia-puhelimet tulevat olemaan rinnakkain, ja asiakkaat voivat odottaa yhteistyötä "jännittävien uusien kumppaneiden kanssa". HMD Global on asettanut itsensä nopeimmin kasvavaksi 5G-älypuhelinvalmistajaksi ja kestävän kehityksen johtajaksi korjattavien Nokia-laitteidensa ansiosta.

Näiden saavutusten ansiosta HMD Global on nyt valmis astumaan markkinoille itsenäisesti ja luomaan uudenlaisen televiestinnän maailman, joka keskittyy kuluttajien tarpeisiin. Yhtiö on ylpeä siitä, että se on yksi Euroopan suurimmista älypuhelinyhtiöistä, ja aikoo toimittaa laadukkaita ja edullisia mobiililaitteita kuluttajille maailmanlaajuisesti.

Vaikka ilmoituksessa ei annettu tarkkoja yksityiskohtia tai aikajanaa, HMD Globalin odotetaan paljastavan lisätietoja pian.

