Israelin yritykseen NSO linkitetty vakoiluohjelma hyödyntää Apple-laitteiden puutteita

By

Digitaalisen vahtikoiraryhmän Citizen Labin tutkijat ovat havainneet vakoiluohjelmia, joiden uskotaan liittyvän israelilaiseen NSO-yhtiöön ja jotka hyödyntävät Applen laitteissa äskettäin löydettyä virhettä. Vakoiluohjelma, joka tunnetaan nimellä Pegasus, löydettiin Washingtonissa toimivan kansalaisyhteiskuntaryhmän työntekijän Applen laitteesta. Citizen Lab totesi, että tämä tapaus korostaa kansalaisyhteiskunnan tärkeää roolia kehittyneiden kyberhyökkäysten havaitsemisessa.

Asianomaisen henkilön ja organisaation tarkkoja tietoja ei ole julkistettu. Kyseinen virhe voi kuitenkin vaarantaa iPhonen, jossa on iOS:n uusin versio (16.6), ilman uhrin toimenpiteitä. Citizen Labin havaintojen seurauksena Apple on julkaissut uusia päivityksiä haavoittuvuuksien korjaamiseksi.

NSO:n tiedottaja ei kommentoinut välittömästi Citizen Labin tekemää tutkimusta. On syytä huomata, että NSO on joutunut tarkastelun kohteeksi ja se on ollut Yhdysvaltain hallituksen mustalla listalla vuodesta 2021 lähtien väitettyjen väärinkäytösten vuoksi, mukaan lukien hallituksen virkamiesten ja toimittajien valvonta.

Vastauksena löydöön Citizen Lab on kehottanut käyttäjiä päivittämään Apple-laitteet suojatakseen mahdollisilta tietoturvaloukkauksilta. Apple on vahvistanut vian olemassaolon ja rohkaissut asiakkaitaan asentamaan uusimmat ohjelmistopäivitykset.

Vaikka tämä tapaus herättää huolta Applen laitteiden turvallisuudesta, se korostaa myös jatkuvan kyberturvallisuustutkijoiden ja teknologiayritysten välisen yhteistyön tärkeyttä. Tällaiset kumppanuudet voivat auttaa tunnistamaan ja korjaamaan haavoittuvuuksia ennen kuin pahantahtoiset toimijat voivat hyödyntää niitä.

Lähteet:

– Citizen Lab: Digital Watchdog Group

– NSO: Israelilainen vakoiluohjelmiin erikoistunut yritys

– Apple: teknologiayritys ja laitevalmistaja