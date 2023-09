Applen tuleva iPhone-julkaisutapahtuma ja sen mahdollinen vaikutus osakkeen kehitykseen

By

Apple aikoo julkistaa uusimman iPhone-mallinsa, iPhone 15:n, erittäin odotetussa Wonderlust-julkaisutapahtumassa. Historiallisesti Applen osakkeilla on taipumus menestyä paremmin kuuden kuukauden aikana iPhonen julkaisun jälkeen. Morgan Stanleyn analyytikko Erik Woodringin mukaan osake liikkuu kuitenkin yhden tai kolmen kuukauden kuluessa tapahtumasta markkinoiden mukaisesti. Tästä positiivisesta kehityksestä huolimatta Applen osakkeet ovat kohdanneet haasteita viime aikoina, koska Kiina on kieltänyt iPhonen käytön valtion virastoissa ja valtion omistamissa yrityksissä. Nämä haasteet, heikentynyt makrotaloudellinen tausta ja hidastunut kulutuskulutus ovat vaikuttaneet Applen osakkeiden 4.4 prosentin laskuun tässä kuussa.

Analyytikot seuraavat tarkasti iPhone 15 Pro -mallien mahdollisten hinnankorotusten vaikutusta kysyntään. Barclaysin analyytikko Tim Long ennustaa, että myydyille yksiköille tulee vastatuulta, mikä johtuu erityisesti keskimääräisten myyntihintojen noususta yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä huolimatta. Wall Streetin odotukset tämän vuoden iPhonelle sisältävät pieniä päivityksiä, kuten päivitetyn sisäisen prosessorin, kehyksen, USB-C-portit ja mahdollisesti päivitetyn kameran, akun ja prosessorin Pro-malleihin. Apple Watchin odotetaan myös saavan parannetun akun ja uusia nauhavärejä.

Pro-mallien hinnankorotusten ansiosta jotkut analyytikot odottavat iPhone-tuloarvioiden nousevan. Angelo Zino CFRA:sta ehdottaa, että hintojen nostaminen voisi lisätä tuloarvioita 6–8 prosenttia. Huolimatta spekulaatioista mahdollisista hinnankorotuksista ja "vau"-tekijän puuttumisesta tämän vuoden tuotelanseerauksessa, analyytikot ovat tunnustaneet Applen tasaisen rakennuslaadun, ohjelmistopäivitykset ja markkinaosuuden kasvun myönteisinä vaikuttavina tekijöinä.

Kun tarkastellaan vaikutusta Applen osakkeisiin, on tärkeää huomata, että historialliset trendit viittaavat mahdollisesti heikompaan ajanjaksoon, kun viimeaikaiset uutiset Kiinasta ja merkkejä kulutuksen heikkenemisestä. Morgan Stanleyn Woodringin mukaan Applen lanseeraustapahtumat johtavat usein "myy-uutiset" -skenaarioon, jossa osakkeet tuottavat noin 15 peruspistettä heikommin julkaisupäivänä ja pysyvät markkinoiden tasolla seuraavan 14-19 kuukauden aikana. Aiemmat tiedot osoittavat kuitenkin myös, että Applen osakkeet ovat ylittäneet markkinoita keskimäärin lähes 8 prosenttia julkaisua edeltäneiden kolmen kuukauden aikana ja lähes XNUMX prosenttia edellisten kuuden kuukauden aikana. Tämä viittaa siihen, että vaikka lyhyen aikavälin tuotto voi olla heikompi, sijoittajat, jotka pitävät kiinni, voivat nähdä osakkeiden tuoton keskimäärin XNUMX prosenttia paremmin kuuden kuukauden aikana tapahtuman jälkeen.

Tulevaisuudessa Wall Street näkee Applen osakkeiden pitkän aikavälin positiiviset näkymät, mutta näiden myötätuulen toteutuminen voi viedä aikaa. On olennaista ottaa huomioon alhaisten ostopuolten arvioiden ja odotusten mahdollinen vaikutus tämän vuoden varaston kehitykseen. Vaikka Applen osakkeiden arvostus on edelleen korkealla historialliseen tasoon verrattuna, on olemassa tekijöitä, kuten patoutunut kysyntä ja helpot vuosittaiset vertailut, jotka sijoittivat Applen paremman suorituskyvyn uudelle vuodelle.

Lähteet:

– Morgan Stanleyn analyytikko Erik Woodring

– Barclaysin analyytikko Tim Long

– CFRA:n analyytikko Angelo Zino

– Jefferiesin analyytikko Andrew Uerkwitz

– Bernstein (tiedot analysoitu)

– Applen Worldwide Developers Conference