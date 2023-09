Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme Johnny Cagena

By

Erittäin odotettu Mortal Kombat 1 julkaistaan ​​pian, ja yksi jännittävimmistä paljastuksista on ollut näyttelijä ja kamppailutaiteilija Jean-Claude Van Damme sisällyttäminen Johnny Cagen hahmoon. Van Dammen osallistuminen peliin on erityisen merkittävä, koska hänellä oli keskeinen rooli itse Mortal Kombatin luomisessa.

Kun kehittäjät Ed Boon ja John Tobias työskentelivät Midwaylla, he olivat alun perin lähestyneet Van Dammea näyttelemään arcade-peliä. Näyttelijä kuitenkin kieltäytyi tarjouksesta, mikä sai Boonin ja Tobiaksen kehittämään oman alkuperäisen taistelupeliprojektinsa. Tämä päätös johti lopulta Mortal Kombatin syntymiseen.

Äskettäin Hot Ones -keskusteluohjelmassa Ed Boon paljasti ensimmäisen katseen Van Dammesta Johnny Cagena. Haastattelun aikana Boon keskusteli näyttelijän historiasta sarjan kanssa samalla, kun hän kesti 71,000 XNUMX Scovillen yksikön kuuman siiven kuumuutta. Boon paljasti, että he olivat yrittäneet useita yrityksiä saada Van Damme mukaan menneisyyteen, mutta tällä kertaa he voittivat kultaa ja onnistuivat varmistamaan hänen osallistumisensa.

Katkelmassa Van Dammea Cagenä näemme hänen valmistautuvan taistelemaan toista Johnny Cagen versiota Hollywood-kodissaan. Puku muistuttaa Van Dammen nuorempia aikoja, erityisesti hänen roolejaan Bloodsportissa ja Kickboxerissa, pukeutuneena ikoniseen asuun, joka koostuu vyöstä, tossuista ja spandex-shortseista.

Mortal Kombat 1:ssä on myös muita tuttuja julkkiskasvoja, kuten Megan Fox Nitarana, John Cena Peacemakerina, Antony Starr Homelanderina ja JK Simmons Omni-Manin äänenä. Nämä hahmot ovat osa pelin ensimmäistä Kombat Packia.

Fanit odottavat innolla Mortal Kombat 1:n julkaisua, joka julkaistaan ​​19. syyskuuta Nintendo Switchille, PlayStation 5:lle, Windows PC:lle ja Xbox Series X:lle. Ennakkokäyttö on saatavilla viiden päivän ajan Premium Editionin kautta, joka sisältää pelin. , ensimmäinen Kombat Pack ja Jean-Claude Van Damme Johnny Cage -iho.

