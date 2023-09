Hanki Samsung Galaxy S22 lyömättömään hintaan

Giffgaff, tunnettu puhelimien jälleenmyyjä, tarjoaa Samsung Galaxy S22 5G:n uskomattoman edulliseen hintaan 339 puntaa. Tällä kaupalla voit ostaa "hyvässä" kunnossa olevan kunnostetun puhelimen, jossa on 128 Gt tallennustilaa. Jos haluat paremmassa kunnossa olevan luurin, voit valita "Like New" -version hintaan 479 puntaa, joka sisältää myös ilmaisen toimituksen. Puhelin on saatavana useissa väreissä, kuten musta, vaaleanpunainen kulta, vihreä ja valkoinen.

Giffgaff tarjoaa 24 kuukauden takuun, joka lisää mielenrauhaa kun ostat kunnostetun puhelimen. Ennen lähettämistä puhelin käy läpi 30 pisteen kuntotarkastuksen ja akun kesto on taatusti vähintään 80 % alkuperäisestä kapasiteetista. Lisäksi kaikki puhelimet on ammattimaisesti pyyhitty.

Jos olet uusi giffgaff-käyttäjä, sinun on ostettava datapaketti, jonka arvo on vähintään 10 puntaa 20 Gt:lla. Tämä suunnitelma on kuitenkin kuukausittain rullaava, joten pitkäaikaisia ​​sopimuksia tai sitoumuksia ei ole. Lisäksi giffgaff tarjoaa 21 päivän palautusoikeuden ilman ongelmia tai vaikeuksia.

Vuonna 22 julkaistun Samsung Galaxy S2022:n ennakkohinta on 769 puntaa. Siinä on pieni koko, monipuolinen kamera, tyylikäs muotoilu ja erinomainen suorituskyky. Ottaen huomioon, että seuraava malli, S23, ei tarjonnut paljon merkittäviä muutoksia, Galaxy S22 on erittäin suositeltava valinta.

Lähteet: (Ei URL-osoitteita)