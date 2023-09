"Jean-Claude Van Damme debytoi Johnny Cagena Mortal Kombat 1:ssä"

By

Mortal Kombat 1 sisältää jännittäviä julkkiksia, mukaan lukien JK Simmons, John Cena ja Megan Fox. Yksi pelin merkittävimmistä lisäyksistä on kuitenkin 80-luvun toimintatähti Jean-Claude Van Damme, joka esiintyy cameossa Johnny Cagena. Sarjan toinen luoja Ed Boon on jakanut Van Dammen verkossa ja paljastanut hänen hahmonsa ilmeen.

Mielenkiintoisena markkinointiliikkeenä Boon esiintyi äskettäin First We Feastin isännöimässä YouTube-ohjelmassa "Hot Ones". 14 minuutin esiintymisensä aikana Boon keskusteli Mortal Kombat 1:stä ja sarjan historiasta samalla kun hän maisteli erilaisia ​​kuumia kastikkeita kanansiipien kera. Videolla esiteltiin myös pelimateriaalia, mukaan lukien lyhyt välähdys Van Dammen hahmosta 5:52:n kohdalla. Videossa Van Damme pumppaa ilmaa, kääntää lintua ja muistuttaa silmiinpistävästi nuorempaa itseään.

Boon jakoi myös kiehtovan tarinan siitä, kuinka Van Damme osallistuminen Mortal Kombat 1:een tuo sarjan täyden ympyrän. Hän paljasti, että peli sai alkunsa NetherRealm Studiosin epäonnistuneista yrityksistä luoda Jean-Claude Van Dammen ympärille keskittyvä peli noin 30 vuotta sitten. Huolimatta Van Dammen alkuperäisestä vastustuksesta joukkue onnistui lopulta varmistamaan hänen osallistumisensa, mikä loi jännittävän hetken kehitystiimille.

Van Damme Johnny Cagen roolissa on osa Mortal Kombat 1:n julkaisupäivän Kombat Pack DLC:tä, joka julkaistaan ​​19. syyskuuta PlayStation 5:lle, Xbox Series X/S:lle, Switchille ja PC:lle.

