Käytännön esikatselu Forza Motorsportista: Mitä odottaa

Yhteenveto: Kuuden vuoden tauon jälkeen Forza Motorsport tekee vihdoin paluun uudella erällä, joka julkaistaan ​​10. lokakuuta 2023. Pelin esikatselu tarjoaa käsityksen uusista ominaisuuksista ja parannuksista, joita pelaajat voivat odottaa. Esikatselu keskittyy alkuperäiseen pelattavaan introon, jossa on Chevrolet Corvette E-Ray ja Cadillac V-Series.R, sekä kolmen kilpailun opetusohjelmasarja. Pelin kulku esittelee uusia kappaleita, mukaan lukien Hakone-piirin, ja korostaa parannettua grafiikkaa ja huomiota yksityiskohtiin. Yksi merkittävä muutos on uusi lähestymistapa uratilaan, jossa päivitykset avataan käyttämällä "Car Points" -pisteitä, jotka on ansaittu pelin kautta sen sijaan, että ne ostettaisiin krediiteillä. Esikatselussa mainitaan myös harjoitusten ja mikrosektorien lisääminen radoille, mikä tarjoaa mukaansatempaavamman ja haastavamman kilpailukokemuksen. Pelaajat voivat myös valita lähtöpaikkansa ruudukossa, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen kilpailukokemuksen. Artikkelin päätteeksi mainitaan, että esikatselu on rajoitettu opetusohjelmasarjaan, joten muista pelin näkökohdista, kuten moninpelistä ja vapaasta pelaamisesta, ei ole vielä keskusteltu.

Määritelmät:

– Forza Motorsport: suosittu kilpa-simulaatiovideopelisarja, jonka on kehittänyt Turn 10 Studios ja julkaissut Xbox Game Studios.

– Chevrolet Corvette E-Ray: Chevroletin valmistama hybridi, nelivetoinen urheiluauto, joka on yksi Forza Motorsportin kansiautoista.

– Cadillac V-Series.R: Cadillacin valmistama urheilullinen prototyyppikilpa-auto, joka tunnetaan suorituskyvystään ja menestyksestään Le Mansin 24 tunnin kilpailuissa.

– Hakone-rata: fiktiivinen Japanissa sijaitseva rata, joka esiteltiin uudessa Forza Motorsportissa.

– Autopisteet: Forza Motorsportin pelaamisesta ansaittu valuutta, jota käytetään yksittäisten autojen päivitysten avaamiseen.

Lähteet:

– Luke Reilly. "Forza Motorsport - Syyskuu 2023 Käytännön esikatselu." IGN.