GoPro Hero 12 Black: päivitykset, akun kesto ja kuvaustilat

GoPro Hero 12 Black on huippuluokan toimintakamera, joka perustuu edeltäjänsä Hero 11 Blackin menestykseen. Pidemmällä käyttöajalla, parannetulla akun kestävyydellä ja parannetuilla kuvaustiloilla Hero 12 Black tarjoaa huippuluokan kokemuksen seikkailunhaluisille valokuvaajille ja videokuvaajille.

Yksi GoPro Hero 12 Blackin merkittävistä edistysaskeleista on sen akun suorituskyky. 4K120-videotallennuksella kamera kestää jopa 58 minuuttia yhdellä latauksella verrattuna Hero 28 Blackin 11 minuuttiin. Vastaavasti 5.3K/60-videoita voidaan nyt tallentaa 70 minuuttia, mikä on huomattava parannus edellisen mallin 35 minuuttiin. Nämä parannukset ovat mahdollisia Hero 11 Blackissa esitellyn Enduro-akun ansiosta, joka on optimoitu kapasiteetin ja kemian kannalta.

Hero 12 Black säilyttää edeltäjässään olevan 8:7 tuuman sensorin, mutta se lisää uusia ohjelmistoominaisuuksia avatakseen useampia kuvaustiloja. Kamerassa on nyt pystykaappaustila 9:16-kuvasuhteen videoille, mikä tekee siitä ihanteellisen sisällöntuottajille Instagramissa ja YouTube Shortsissa. Lisäksi HyperView-tila käyttää anturin koko leveyttä 16:9-kuvasuhteen videoiden kuvaamiseen, mikä on yhteensopiva TimeWarp-, Night Lapse- ja Time Lapse -tilojen kanssa.

Toinen Hero 12 Blackin huomionarvoinen ominaisuus on sen yhteensopivuus Bluetooth-yhteyden kanssa, jonka avulla käyttäjät voivat liittää mikrofoneja ja jopa Apple AirPodeja äänen tallentamista varten. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen sisällöntuottajille, jotka luottavat pystysuuntaisiin videoihin ja joiden on lisättävä videomateriaalilleen selostuksia tai selostuksia.

GoPro Hero 12 Black tarjoaa myös mahdollisuuden parantaa videoita HDR-tekniikalla, mikä tarjoaa suuremman dynaamisen alueen ja yksityiskohdat sekä valokuvissa että videoissa. Vaikka kuvataajuus saattaa hieman laskea kuvattaessa 5.3K-videoita HDR-toiminnolla, kompromissi on sen arvoinen parannetun valaistuksen ja täysleveän anturin tallentamien yksityiskohtien vuoksi.

Lopuksi, GoPro Hero 12 Black on osoitus GoPron sitoutumisesta jatkuvaan innovaatioon. Pidennetyn akun keston, monipuolisten kuvaustilojen ja HDR-ominaisuuksien ansiosta tämä toimintakamera tarjoaa erinomaisen tallennuskokemuksen niin harrastajille kuin ammattilaisillekin.

