Esittelyssä GoPro Hero 12 Black: ominaisuudet, hinta ja tekniset tiedot

Erittäin odotettu GoPro Hero 12 Black on äskettäin lanseerattu Intiassa, ja se tarjoaa valikoiman jännittäviä ominaisuuksia ja parannuksia upeiden valokuvien ja videoiden tallentamiseen. Hinta Rs. 45,000 65,000 vakioversiosta ja Rs. XNUMX XNUMX Creators Editionin hintaan tämä toimintakamera houkuttelee varmasti sekä ammattimaisia ​​sisällöntuottajia että seikkailun harrastajia.

Yksi GoPro Hero 12 Blackin erottuvista ominaisuuksista on sen HDR-tuki sekä 5.3K- että 4K-videotallennukselle. Tämä mahdollistaa parannetun dynaamisen alueen, mikä johtaa rikkaampaan ja yksityiskohtaisempaan materiaaliin. Lisäksi on otettu käyttöön uusi pystysuuntainen kaappaustila, jonka avulla käyttäjät voivat kaapata valokuvia ja videoita 9:16-kuvasuhteella. Kamerassa on myös ominaisuuksia, kuten TimeWarp, Time Lapse, Night Effects ja Night Lapse.

Hero 12 Blackissa on parannettu vakautus HyperSmooth 6.0:lla, jossa on AutoBoost. Analysoimalla neljä kertaa enemmän dataa kamera tuottaa entistä sujuvampaa kuvamateriaalia. Se tukee myös GP Log + LUTS:ia ja tarjoaa 10-bittisiä värejä, jotka houkuttelevat ammattivideokuvaajia ja valokuvaajia.

Valokuvauksesta kiinnostuneille GoPro Hero 12 Black esittelee uuden ominaisuuden nimeltä Interval Photo. Tämän avulla käyttäjät voivat ottaa ajastettuja kuvia 0.5 sekunnista 120 sekuntiin, mikä on täydellinen upeiden aikajaksojen luomiseen.

Yksi jännittävä lisäys Hero 12 Blackiin on langattomat äänen tallennusominaisuudet. Käyttäjät voivat liittää Bluetooth-kuulokkeet kameraan, mikä mahdollistaa saumattoman langattoman äänen tallennuksen, äänikomennot ja kameran hälytykset. Kamera voi muodostaa yhteyden jopa neljään Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti.

GP2-prosessorilla ja 1/1.9 tuuman sensorilla varustettu Hero 12 Black tarjoaa laajemman 177 asteen näkökentän Max Lens Mod 2.0:lla. Siinä on 2.27 tuuman kosketusnäyttö takana ja 1.4 tuuman ei-kosketusnäyttö edessä.

Akun käyttöikää on myös parannettu uudella 1,720 10 mAh Enduro-akulla, joka tarjoaa jopa kaksinkertaisen akunkeston edelliseen malliin verrattuna. Kamera on myös vesitiivis 33 metriin tai XNUMX jalkaan ilman suojakoteloa.

GoPro Hero 12 Black on nyt ennakkotilattavissa, ja se on ostettavissa online- ja offline-jälleenmyyjiltä Intiassa 13. syyskuuta alkaen. GoPro Hero 11 Black tarjotaan alennettuun hintaan, ja Max Lens Mod 2.0:aa odotetaan saataville marraskuun lopulla.

