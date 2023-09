Googlen Privacy Sandboxin kiistanalainen käyttöönotto

Yhteenveto: Googlen Privacy Sandbox -mainosalusta, joka seuraa käyttäjien verkkosivuja ja luo mainosaiheita jaettavaksi verkkosivustoille, on saanut laajaa huomiota. Alusta, joka tunnettiin aiemmin nimellä FLoC ja Topics API, on kohdannut vastustusta, mutta sitä työnnetään tuotantorakennuksiin. Huolimatta kimaltelevasta etusivun blogikirjoituksesta Chromen uudelleensuunnittelusta, mainosalustan ilmoitus piilotettiin privacysandbox.com-sivulle, mikä viittaa Googlen tietoisuuteen sen epäsuosiosta. Chromen käyttäjät saavat ponnahdusikkunan ilmoituksen käyttöönotetusta "mainosten tietosuoja" -ominaisuudesta, ja Google väittää, että se on askel kohti yksityistä verkkoa. Uudella mainosalustalla, jota Google aikoo käyttää vaihtoehtona kolmannen osapuolen seurantaevästeille, on kuitenkin rajoituksia ja se on saatavilla vain Chromium-selaimissa. Siirto nähdään vastauksena Applen päätökseen estää kolmannen osapuolen evästeet Safarissa, mikä vaikutti Googlen tulovirtaan. Electronic Frontier Foundation kritisoi Googlen FLoC:tä ja vaati parempaa seurantaratkaisua sen sijaan, että se keksittäisiin kokonaan uudelleen.

Googlen Privacy Sandboxin, kiistanalaisen mainosalustan, käyttöönotto herättää huomiota. Huolimatta aiemmista nimistä, kuten FLoC ja Topics API, ja laajasta vastustuksesta, alustaa otetaan käyttöön tuotantorakennuksissa. Yritys näyttää olevan tietoinen mahdollisesta epäsuosiosta, koska mainosalustan ilmoitus piilotettiin privacysandbox.com-sivulle etusivun blogikirjoituksen, kuten Chromen uudelleensuunnittelun, sijaan. Chromen käyttäjät saavat ponnahdusikkunan "mainosten tietosuoja" -ominaisuudesta, jonka Google väittää lisäävän yksityisyyttä.

Googlen vaihtoehtoinen seurantaalusta pyrkii korvaamaan kolmannen osapuolen seurantaevästeet sen jälkeen, kun Apple on estänyt tällaiset evästeet Safarissa. Googlen mainosalusta on kuitenkin saatavilla vain Chromium-selaimissa, ei Apple- ja Firefox-selaimissa. Electronic Frontier Foundation on arvostellut Googlen Federated Learning of Cohorts (FLoC) -ohjelmaa ja nimennyt sen "kauheaksi ideaksi". He väittävät paremman seurantaratkaisun tarpeen sen sijaan, että seurantamenetelmiä keksittäisiin uudelleen. Huolimatta Googlen lupauksista parantaa yksityisyyttä, uuden mainosalustan rajoituksista ja mahdollisista seurauksista on herännyt huolta.

