Google Pixel Watch saa syyskuun Android-tietoturvakorjauksen

Verizon on paljastanut, että Google Pixel Watchille on määrä saada uusi ohjelmistopäivitys, joka on merkitty versioksi RWDC.230905.003, joka sisältää syyskuun kellojen Android-tietoturvakorjauksen. Julkaisupäivä on syyskuun 11. päivä, mikä tarkoittaa, että päivityksen pitäisi olla käyttäjien saatavilla tänään.

Vaikka lisätietoja ei annettu, päivityksen odotetaan keskittyvän ensisijaisesti uusimpiin Android-tietoturvakorjauksiin, mikä viittaa siihen, että kyseessä voi olla suhteellisen pieni päivitys. Lisää tietoa tai virallisia Googlen ilmoituksia julkaisusta ei tällä hetkellä tiedetä.

On syytä huomata, että Google on vahvistanut koontiversion RWDC.230905.003 käyttöönoton Pixel Watchille, joka kattaa sekä LTE- että Bluetooth/WiFi-mallit.

Päivitystä innokkaasti odottavat käyttäjät voivat yrittää ladata sen perinteisellä Wear OS -päivityksen napauttamalla menetelmällä. Jos lisätietoja tulee saataville tai jos Google käsittelee julkaisua, päivitämme tämän viestin vastaavasti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Google Pixel Watchin on määrä saada syyskuun Android-tietoturvakorjaus, kuten Verizon paljastaa. Tämän päivityksen, jonka versio on RWDC.230905.003, odotetaan tarjoavan Pixel Watchin uusimmat tietoturvaparannukset. Käyttäjät voivat tarkistaa päivityksen manuaalisesti Wear OS -päivityksen napauttamalla temppulla tai odottaa, että se julkaistaan ​​automaattisesti.

Määritelmät:

– Pixel Watch: Googlen kehittämä puettava laite, joka on suunniteltu tarjoamaan erilaisia ​​älykellotoimintoja.

– Android Security Patch: Googlen julkaisema päivitys, joka korjaa haavoittuvuuksia ja parantaa Android-laitteiden turvallisuutta.

– Verizon: Televiestintäyritys, joka tarjoaa matkapuhelinpalveluita ja langattomia tuotteita.

