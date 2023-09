Android julkistaa brändin muodonmuutoksen uudistetulla identiteetillä

By

Google on tehnyt Androidille ensimmäisen brändiuudistuksensa yli neljään vuoteen, kun se valmistautuu Android 14:n lanseeraukseen. Uudistettu identiteetti linjaa Androidin brändäyksen tiiviimmin Googlen kanssa ja korostaa niiden keskinäistä yhteyttä. Huomattavin muutos on siirtyminen pienillä kirjaimilla olevasta "androidista" "Androidiin", mikä lisää sanan painoarvoa ja korostaa sen asemaa Google-tuotteena.

Ikoninen bugdroid-maskotti, joka on ollut Androidin symboli vuosia, pysyy ennallaan, mutta se on muutettu 3D-taideteokseksi tätä brändipäivitystä varten. Puheen puutteestaan ​​huolimatta bugdroidi tunnetaan maailmanlaajuisesti ja ilmentää Androidin henkeä.

Päivitetty Android-brändi otetaan käyttöön laitteilla ja alustoilla myöhemmin tänä vuonna, samaan aikaan Android 14:n ja Pixel 8 -sarjan julkaisujen kanssa. Tämä uudelleen muotoiltu identiteetti vahvistaa vahvaa yhteyttä Androidin ja Googlen välillä ja korostaa Googlen sovellusten ja palveluiden merkitystä Android-ekosysteemissä.

Brändin uudistamisen lisäksi Google esittelee uusia ominaisuuksia Quarterly Feature Drop for Android -sovelluksella. Näitä parannuksia ovat Assistance At a Glance -widget ja mahdollisuus lisätä QR-koodia ja viivakoodipasseja Walletiin, mikä lisää Android-käyttäjien käyttömukavuutta ja toimivuutta.

Tämän brändipäivityksen ja jatkuvien innovaatioiden ansiosta Android ja Google ovat valmiita tulevaisuuteen ja varmistavat, että molemmat tuotemerkit kehittyvät edelleen ja vastaavat käyttäjien tarpeita maailmanlaajuisesti.

Määritelmät:

– Android: Android on Googlen kehittämä mobiilikäyttöjärjestelmä.

– Brändin muodonmuutos: brändin visuaalisen identiteetin ja brändäyselementtien uudistus tai virkistys sen nykyisten tavoitteiden ja aseman mukaiseksi.

– Bugdroid: Bugdroid on Androidin maskotti, vihreä robotti, joka edustaa Android-käyttöjärjestelmää ja sen yhteisöä.

– QR-koodi: QR-koodi on eräänlainen viivakoodi, joka sisältää koodattua tietoa ja joka voidaan skannata älypuhelimella tai QR-koodinlukijalla.

– Pixel 8 Series: Pixel 8 Series viittaa tuleviin älypuhelimiin, jotka Google julkaisee Pixel-brändin alla.

Lähteet: Tämän artikkelin tiedot perustuvat lähdeartikkeliin ja yleiseen tietoon.