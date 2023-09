Google päivittää Shopping-välilehden luetteloraporttia Search Consolessa

Google on tehnyt päivityksiä Search Consolen Shopping-välilehden Tiedot -raporttiin, mikä tarjoaa kauppiaille mahdollisuuden seurata yritystietojensa tilaa ja löytää kasvumahdollisuuksia. Ostokset-välilehden viimeaikaiset lisäykset, jotka esiteltiin marraskuussa, pyrkivät auttamaan myyjiä esittelemään tuotteitaan tehokkaasti.

Ostokset-välilehden Listaukset-välilehden tarkistettu raportti ilmoittaa kauppiaille, kun heidän tuotteet eivät enää näy Googlen Shopping-välilehdellä useiden ongelmien vuoksi. Tämä ilmoitusjärjestelmä toimii varhaisvaroitusmekanismina, jonka avulla yritykset voivat puuttua kaikkiin ongelmiin, jotka voivat estää heidän tuotteidensa näyttämisen Google-haussa.

Lisäksi päivitetty raportti tunnistaa kauppiaiden mahdollisuudet lisätä klikkauksia ja parantaa tuotteidensa sijoitusta Googlessa. Se voi esimerkiksi ehdottaa, että yritykset tarjoavat asiaankuuluvia tietoja toimitus- ja palautuskäytännöistä kuluttajakokemuksen parantamiseksi. Tämä työkalu voi auttaa kauppiaita optimoimaan tuotteidensa näkyvyyden johtavassa hakukoneessa.

Kauppiaiden on linkitettävä Search Console -omaisuutensa Kauppiaskeskus-tiliin, jotta he voivat käyttää näitä uusia ominaisuuksia Shopping-välilehden Yritystiedot-raportissa. Jokainen Search Console -omaisuuden omistaja, jolla on vastaavan Kauppiaskeskus-tilin järjestelmänvalvojan oikeudet, voi perustaa tämän yhteyden. Kun olet valmis, kaikki käyttäjät, joilla on pääsy kyseiseen Search Console -omaisuuteen, voivat hyödyntää uusia lisättyjä ominaisuuksia.

Google aikoo ottaa nämä päivitykset käyttöön asteittain seuraavien viikkojen aikana. Kauppiaita kehotetaan tarkistamaan Search Consolen Shopping-välilehden tiedot -osiossa saatavuus ja noudattamaan ohjeita näiden ominaisuuksien integroimiseksi.

Tämä parannus kuvastaa Googlen jatkuvaa sitoutumista verkkokauppojen omistajien verkkokauppainfrastruktuurin vahvistamiseen. Ostokset-välilehden uusien ominaisuuksien ansiosta Google Merchant Centerin ja Search Consolen käyttäjät voivat odottaa virtaviivaisempaa ja tehokkaampaa lähestymistapaa tuoteluetteloiden hallintaan ja laajentamiseen.

