Google esittelee Gboardin oikolukuominaisuuden: tehokkaan tekoälypohjaisen kirjoitustyökalun

Googlen suosittu näppäimistövaihtoehto Androidille, Gboard, on asetettu vastaanottamaan useita uusia luovia tekoälyominaisuuksia. Äskettäisessä I/O 2023 -kehittäjäkonferenssissa Google julkisti suunnitelmansa parantaa Gboardia erilaisilla tekoälytyökaluilla. Näiden uusien lisäysten joukossa on "Oikoluettu" -vaihtoehto, joka on tällä hetkellä saatavilla vain beta-testaajille.

Tulevan version 13.4 päivityksen myötä Oikoluku-ominaisuus alkaa näkyä Gboard for Androidin beta-versiossa. Tämä tekoälyllä toimiva työkalu sijaitsee kätevästi näppäimistön työkalupalkissa, ja sen tarkoituksena on auttaa käyttäjiä tarkistamaan tekstinsä kirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.

Raporttien mukaan Proofread-ominaisuus havaittiin ensin Pixel Foldissa, ja se näytti "Korjaa" -kehotteen sekä Googlen generatiivisen tekoälyn symbolin. Kun valitset tämän vaihtoehdon, näyttöön tulee ponnahdusikkuna, joka kertoo käyttäjille, että heidän tekstinsä lähetetään Googlelle käsittelyä varten, kun ominaisuus on käytössä.

Käyttäjät voivat yksinkertaisesti napauttaa Gboardin työkalupalkin Oikoluku-vaihtoehtoa, jolloin tekoäly voi analysoida tekstiä ja antaa ehdotuksia havaittujen kirjoitus- tai kielioppivirheiden korjaamiseksi sekä välimerkkien lisäämiseksi. Korjausehdotusten yhteydessä on "Korjaa" -painike, jota napauttamalla käyttäjät voivat korjata virheet automaattisesti.

Tämä uusi ominaisuus voi korvata nykyisen automaattisen korjaustoiminnon ja tarjoaa tarkempia ja kontekstikohtaisia ​​ehdotuksia tekstin parannuksiin. Lisäksi on huhuttu, että Google työskentelee aktiivisesti kehittääkseen uusia tekoälypohjaisia ​​ominaisuuksia Gboardille, kuten tekoälypohjaisen tarran luomisen ja "ääni"-ominaisuuden, jonka avulla käyttäjät voivat kirjoittaa viestejä uudelleen eri sävyillä muodollisista epävirallisiin. .

Googlen Oikoluku-ominaisuuden käyttöönotto Gboardissa kuvastaa sen sitoutumista tekoälyn hyödyntämiseen käyttökokemuksen parantamiseksi ja hyödyllisten työkalujen tarjoamiseksi tehokkaaseen ja virheettömään kirjoittamiseen. Tulevat päivitykset ovat valmiita mullistamaan tapamme käyttää näppäimistöjämme tehden kirjoitustehtävistä hauskempaa ja tuottavampaa.

