Googlen Pixel 8 Pro: Vuotanut muotoilu ja ominaisuudet

Google Store on vahingossa paljastanut tulevan Pixel 8 Pro -älypuhelimen ja Pixel Watch 2:n suunnittelun ja ominaisuudet. Ennen lokakuun 4. päivän julkaisutapahtumaa julkaistu promosivu tarjosi näkemyksiä molempien laitteiden malleista.

Kampanjasivulta käy ilmi, että Pixel 8 Pron etuosassa ei ole kaarevia sivuja. Tämä suunnitteluvalinta poikkeaa suositusta kaarevien näyttöjen trendistä, joka näkyy monissa lippulaivapuhelimissa. Kaarevien sivujen puuttuminen voi tarjota laitteelle perinteisemmän ja perinteisemmän ilmeen.

Pixel 8 Pron etupuolella on kaksi näkyvää pyöreää ominaisuutta. Nämä ovat LED-salama ja lämpötila-anturi. Nämä lisäykset viittaavat siihen, että laite tarjoaa edistyneitä kameraominaisuuksia ja mahdollisesti lämpötilan valvontaominaisuuksia. Tarkempia tietoja kameran teknisistä tiedoista ja lämpötila-anturin tarkoituksesta ei kuitenkaan vielä paljasteta.

Pixel 8 Pro on erittäin odotettu lupaavien teknisten ominaisuuksiensa ja sen odotettavissa olevien parannusten ansiosta edeltäjäänsä verrattuna. Huhutaan, että laitteessa on tehokas prosessori, korkearesoluutioinen näyttö ja parannettu kamerakokoonpano.

Mitä tulee Pixel Watch 2:een, promosivulla ei paljastunut paljoakaan tietoa. On kuitenkin odotettavissa, että älykello tulee uudistetulla muotoilulla ja parannetuilla ominaisuuksilla, jotta se kilpailee markkinoiden muiden suosittujen älykellojen kanssa.

Näiden vuotaneiden yksityiskohtien myötä tekniikan harrastajien innostus Googlen Pixel 8 Prosta ja Pixel Watch 2:sta kasvaa. Virallisen paljastuksen 4. lokakuuta odotetaan innokkaasti antamaan lisätietoja näistä erittäin odotetuista laitteista.

Määritelmät:

– LED-salama: LED-salama (light-emitting diode) on älypuhelimen tai kameran salamaominaisuus, joka lähettää valopurskeen parantaakseen heikossa valaistuksessa otettujen valokuvien kirkkautta ja selkeyttä.

– Lämpötila-anturi: Lämpötila-anturi on komponentti, joka mittaa ympäröivän lämpötilan ja toimittaa lämpötilaan liittyviä tietoja laitteelle, johon se on upotettu.

– Tarjoussivu: Kampanjasivu on verkkosivu, joka on luotu mainostamaan tuotetta tai palvelua tai tarjoamaan siitä tietoa.

Lähteet:

– Google Storen mainossivu Pixel 8:lle ja Pixel Watch 2:lle.