Google ilmoittaa Visitor Experience Centerin avaamisesta päämajassa

Google juhlii 25-vuotispäiväänsä avaamalla Google Visitor Experiencen ovet pääkonttorissaan Mountain View'ssa, Kaliforniassa. Tämä uusi kohde tarjoaa vierailijoille mahdollisuuden uppoutua Googlen ja paikallisen yhteisön maailmaan, sillä siellä on julkinen kahvila, Google Store, tapahtumatila ja pop-up shop, jossa on paikallisia yrityksiä.

Google Visitor Experience Center on avoinna yleisölle 12. lokakuuta 2023 alkaen. Google pyrkii tarjoamaan vierailijoille ainutlaatuisen ja Google-kokemuksen, johon kuuluu kahvila, paikallista taidetta, ohjelmaa ja paljon muuta. Yritys korostaa sitoutumistaan ​​olla avulias naapuri ja investoida pitkäaikaiseen läsnäoloon Mountain View'ssa.

Osana Visitor Experiencea vierailijat voivat osallistua paikallisten yhteisön ryhmien tapahtumiin tai voittoa tavoittelemattomiin kokoontumisiin Huddlessa, joka on suunniteltu edistämään yhteyksiä. Lisäksi heillä on mahdollisuus löytää ja tukea paikallisia yrityksiä Pop-Up Shopissa. Plaza tarjoaa tilaa uteliaisuuden kukoistamiseen, ulkotaidetta, tapahtumia ja ohjelmaa. Cafe @ Mountain View on Googlen ensimmäinen julkinen kahvila, joka tarjoaa vierailijoille paikan pitää yhteyttä ystäviin.

Kokemusta lisää, että Google avaa myös ensimmäisen kivijalkakaupan Google Store -kaupan länsirannikolle, joka sijaitsee Visitor Experience -keskuksessa Mountain View'ssa. Tämän kaupan avulla kävijät voivat tutustua Googlen laitteistotuotteisiin ja palveluihin omakohtaisesti.

