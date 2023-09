Google julkistaa Pixel 8 -sarjan ja Pixel Watch 2:n ennen julkaisua

By

Google on yllättänyt kaikki paljastamalla Pixel 8:n, Pixel 8 Pron ja Pixel Watch 2:n kuukautta odotettua aikaisemmin. Molemmista puhelimista on julkaistu video, joka esittelee 360 ​​asteen näkymän, ja ne ovat ennakkotilattavissa heti Made by Google -julkaisutapahtuman jälkeen 4. lokakuuta.

Vaikka laitteiden fyysisestä ulkonäöstä ei juurikaan spekuloitu, video vahvistaa aiemmin vuotaneen Pixel 8 Pron posliiniversion sekä vaaleanpunaisen vaihtoehdon standardiversioon. Video korostaa myös Pixel 8:n ja Pixel 8 Pron kokoeroa, ja huhujen mukaan Pixel 8:n näyttö on hieman pienempi kuin edeltäjänsä.

Puhelinten lisäksi toinen video vahvistaa Pixel Watch 2:n posliinihihnan, joka vastaa Pixel 8 Prota. Tämä laitteiden esittely antaa Googlelle mahdollisuuden esitellä suunnittelua ja ominaisuuksia ilman, että niitä ympäröi paljon mysteeriä.

On epäselvää, miksi Google päätti paljastaa puhelimet aikaisin, mutta se antaa heille mahdollisuuden herättää jännitystä ja odotusta tulevaa julkaisutapahtumaa varten. Kuten aina, kuluttajat voivat odottaa Pixel-sarjan tarjoavan puolueettomia ja riippumattomia neuvoja siitä, mitä ostaa.

