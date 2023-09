Google Pixel 8 Series ja Pixel Watch 2 julkaistaan ​​Intiassa: Kaikki mitä tiedämme tähän mennessä

By

Google julkistaa odotetun Pixel 8 -sarjan ja Pixel Watch 2:n tulevassa Made by Google -tapahtumassa 4. lokakuuta. Lippulaivaälypuhelimet, mukaan lukien vanilla Pixel 8 ja Pixel 8 Pro, ovat saatavilla myös Intiassa. Puhelinten ennakkotilaukset alkavat Flipkartissa julkaisutapahtuman jälkeisestä päivästä. Flipkart on ollut verkkokaupan kumppani kaikissa Pixel-julkaisuissa. Pixel 8 -sarjan odotetaan toimivan Android 14 -käyttöjärjestelmällä, ja siinä on tehokas Tensor G3 SoC.

Tämä on toinen Intiassa lanseerattu Pixel-päälinja vuoden 2018 jälkeen viime vuoden Pixel 7 -sarjan jälkeen. Aiempia Pixel 4-, Pixel 5- ja Pixel 6 -sarjoja ei julkaistu Intiassa. Kuitenkin vesitetyt A-sarjan mallit, kuten Pixel 4a, Pixel 6a ja Pixel 7a, tekivät debyyttinsä maassa.

Pixel 8 -sarjan hinta ja ensimmäinen myyntipäivä Intiassa eivät ole vielä tiedossa. Raporttien mukaan Pixel 8:n hinta voi kuitenkin olla noin Rs. 78,400 128 85,200 Gt:n tallennusversiolle ja Rs. 256 8 1,10,900 Gt:n tallennusversiolle. Pixel 128 Pro sen sijaan voi maksaa noin Rs. 1,17,500 256 XNUMX XNUMX Gt:n tallennusmallille ja Rs. XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX Gt:n tallennusmallille.

Teknisten ominaisuuksien osalta sekä Pixel 8:ssa että Pixel 8 Prossa odotetaan olevan 120 Hz:n virkistystaajuuden näytöt ja niiden käyttöjärjestelmä on Android 14. Pixel 8 Prossa saattaa olla uudet kameraanturit ja lämpötila-anturi sekä 4,950 27 mAh:n akku 8 W:lla langallinen pikalataustuki. Pixel 4,485:ssa huhutaan olevan 24 12 mAh akku, jossa on XNUMX W langallinen lataus ja XNUMX W langattoman latauksen tuki.

"Made by Google" -julkaisutapahtuma järjestetään 4. lokakuuta klo 10 paikallista aikaa New Yorkissa. Pixel 00 -sarjan lisäksi Google esittelee myös Pixel Watch 8:n ja Pixel Buds Pron.

