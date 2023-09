Google Chrome parantaa selaussuojaa reaaliaikaisella tietojenkalastelusuojauksella

By

Google ilmoitti äskettäin päätöksestään luopua tavallisesta Google Chromen selaussuojasta ja aikoo siirtää kaikki käyttäjät sen Enhanced Selaussuoja -ominaisuuteen. Tällä siirrolla pyritään tarjoamaan reaaliaikainen tietojenkalastelusuoja jokaiselle verkkoa selaaville käyttäjille.

Vuodesta 2007 lähtien Google Chrome on käyttänyt Selaussuojaa, joka suojaa käyttäjiä haitallisilta verkkosivustoilta, jotka levittävät haittaohjelmia tai näyttävät tietojenkalastelusivuja. Kun käyttäjät siirtyvät verkkosivustolle, Chrome ristiviittautuu verkkotunnukseen paikallisen luettelon kanssa tunnetuista haitallisista URL-osoitteista. Jos osuma löytyy, selain estää sivuston ja näyttää varoituksen.

Paikallisesti isännöidyn luettelon käyttäminen asettaa kuitenkin rajoituksia. Se ei voi suojata käyttäjiä juuri havaituilta haitallisilta sivustoilta, joita ei ollut luettelossa viimeisimmän päivityksen aikaan. Vastauksena tähän haasteeseen Google esitteli Enhanced Safe Browsing -ominaisuuden vuonna 2020. Tämä paranneltu versio tarjoaa reaaliaikaisen suojan tarkistamalla verkkosivustot Googlen pilvitietokannan perusteella käyttöhetkellä.

Parannetun selaussuojan käyttöönotto maksaa yksityisyyden suojan. Chrome lähettää nyt URL-osoitteita, mukaan lukien lataukset, takaisin Googlen palvelimille määrittääkseen, aiheuttavatko ne riskejä. Lisäksi pieni näyte sivuja lähetetään Googlelle uusien uhkien tunnistamiseksi. Käyttäjien yksityisyys on kuitenkin turvattu, sillä nämä siirretyt tiedot linkitetään väliaikaisesti heidän Google-tileihinsä vain kohdistettujen hyökkäysten havaitsemiseksi.

Google on sitoutunut ottamaan käyttöön Enhanced Selaussuoja -ominaisuuden kaikille Chromen käyttäjille tulevien viikkojen aikana, mikä eliminoi mahdollisuuden palata vanhaan versioon. Päätöksen motiivina on kaventaa uhkien tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn välistä aikaeroa. Vaikka vanhan version päivitykset tapahtuvat 30–60 minuutin välein, tutkimusten mukaan 60 prosenttia tietojenkalasteluverkkotunnuksista on olemassa vain 10 minuutin ajan. Google odottaa 25 %:n paremman suojan haittaohjelmia ja tietojenkalasteluuhkia vastaan ​​tämän muutoksen myötä.

Vaikka jotkut käyttäjät voivat ilmaista huolensa selaustietojen käytöstä mainosten kohdistamiseen tai muihin tarkoituksiin, Google vakuuttaa, että tehostetun selaussuojan avulla kerättyjä tietoja käytetään yksinomaan käyttäjien ja Google-sovellusten suojaamiseen. Näiden tietojen integroimisesta Googlen Privacy Sandboxiin liittyy kuitenkin kysymyksiä. BleepingComputer on pyytänyt Googlelta selvennystä ja päivittää artikkelin vastaavasti.

