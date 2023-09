Google Fi Wireless Unlimited Plus -tilaajat voivat nyt hallinnoida Google One -etua

Google Fi tekee muutoksia Google One -tilausten hallintaan Unlimited Plus -tilauksensa tilaajille. Operaattori antaa nyt tilaajille mahdollisuuden hallita Google One -tilaustaan ​​suoraan Fi-tilisivulta ja mobiilisovelluksista. Tämä integroidumpi kokemus otetaan käyttöön 25. syyskuuta.

Aiemmin kaikki Google One -tilausten päivitykset laskutettiin langattomasta palvelusta riippumatta. Kuitenkin 25. syyskuuta seuraavasta Fi-laskutusotteesta alkaen kaikki Google One -tilauksen päivitykset, jotka ylittävät mukana tulevan 100 Gt:n, laskutetaan Fi-tililtä.

On tärkeää huomata, että tilaajat voivat saada harhaanjohtavan ilmoituksen, jossa sanotaan, että heidän Google One -tilauksensa on peruutettu. Tämä on kuitenkin vain automaattinen järjestelmäviesti, joka voidaan jättää huomiotta. Google One -tilaus jatkuu automaattisesti Fi:n kautta ilman tallennustilan menetystä tai keskeytyksiä.

Tilaajilla ja paketin jäsenillä, jotka lähtevät Google Fi:stä, on 7 päivän lisäaika, jonka aikana he voivat tilata Google Onen uudelleen ilman palvelun menetystä. On myös syytä huomata, että Fi:n Unlimited Plus -pakettiin sisältyvään 100 Gt:n Google One -tallennustilaan ei tehdä muutoksia.

Näiden muutosten tarkoituksena on tarjota saumattomampi ja integroidumpi käyttökokemus Google Fi Wireless Unlimited Plus -tilaajille. Antamalla heidän hallita Google One -tilaustaan ​​suoraan Fi-tilisivulta, se yksinkertaistaa laskutusprosessia ja varmistaa jatkuvan pääsyn pilvitallennustilaan.

Lähteet:

– [Lähdeartikkelin otsikko tästä] (URL)

– Artikkelissa käytettyjen termien määritelmät:

– Google One: Googlen tallennustilatilauspalvelu, joka tarjoaa lisää pilvitallennustilaa Googlen tuotteille.

– Google Fi: Googlen virtuaalinen mobiiliverkko-operaattori (MVNO), joka tarjoaa langattomia puhelinsopimuksia.