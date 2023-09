Google Chrome saa muodonmuutoksen 15-vuotissyntymäpäiväänsä

Google Chrome, maailman suosituin selain, saa uuden ilmeen juhlimaan 15-vuotissyntymäpäiväänsä. Chromen työpöytäversio päivitetään pian uudella ulkoasulla, joka perustuu Material You -suunnittelukieleen. Päivitys tuo päivitetyt kuvakkeet, paremman luettavuuden ja uusia väripaletteja helpottamaan välilehtien ja työkalupalkin navigointia.

Yksi uudistuksen päätavoitteista on parantaa käyttökokemusta. Chromessa on kattavampi valikko, joka tarjoaa nopean pääsyn Google Password Manageriin, Chromen laajennuksiin, Google Kääntäjään ja muihin. Selaimen sivupaneeli sisältää nyt kaikki kirjanmerkit ja "Hae tältä sivulta Googlella" -ominaisuuden.

Visuaalisten muutosten lisäksi Chromessa on myös parannettu integraatio käyttöjärjestelmiin, jolloin asetukset mukautuvat käyttäjän tietokoneen vaaleisiin tai tummiin tiloihin. Vaikka Chromen yleinen asettelu pysyy pääosin samana, käyttäjät huomaavat pyöristetyt reunat ja korkeammat välilehdet.

Viimeisin suuri päivitys Chromeen tehtiin vuonna 2018 Material Design -päivityksen myötä. The Material You -redesign, joka on jo saatavilla Chrome Web Storesta, tarjoaa välähdyksen uudesta Chrome-kokemuksesta. Verkkokaupassa on myös uusia tekoälypohjaisia ​​laajennuksia ja editorin valokeila sekä henkilökohtaisia ​​suosituksia.

Google asettaa myös selaimen tietoturvan etusijalle uusimmalla Chrome-päivityksellä. "Selaussuoja", joka suojaa käyttäjiä vaarallisilta sivustoilta, päivittyy nyt reaaliajassa 30 minuutin tai tunnin välein. Tämä parannus on olennainen, koska huomattava osa tietojenkalastelusivustoista on olemassa alle 10 minuuttia.

Käyttäjien ei tarvitse tehdä lisätoimenpiteitä päästäkseen uuteen Chrome-muotoon. Heidän on vain odotettava päivityksen julkaisemista.

